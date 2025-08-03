ВСУ подорвали инфраструктуру шахты «Краснолиманская» в ДНР

03 августа 2025, 11:22

Кимаковский: ВСУ подорвали инфраструктуру шахты «Краснолиманская»

Фото: iStock/dzika_mrowka

Украинские боевики подорвали промышленную инфраструктуру шахты «Краснолиманская». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.