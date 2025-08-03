ВСУ подорвали инфраструктуру шахты «Краснолиманская» в ДНР
Украинские боевики подорвали промышленную инфраструктуру шахты «Краснолиманская». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.
Уточняется, что эта шахта является вторым по величине угольным предприятием в ДНР. «Краснолиманская» находится неподалеку от города Родинское.
По состоянию на середину прошлого года шахта добывала от 80 тыс. до 100 тыс. тонн угля в месяц. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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