Десантник с позывным Грант в одиночку взял опорный пункт ВСУ
Десантник с позывным «Грант» из 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ совершил впечатляющий подвиг на фронте. Его сослуживец рассказал о смелом поступке, который удивил всех, пишет РИА Новости.
В начале операции бойцы получили задачу захватить небольшой опорный пункт. Во время движения один из них получил ранение, и началась эвакуация. Однако «Грант» не отступил и решил продолжить выполнение задания. Он продвинулся вперед, открыл огонь и закинул гранаты в сторону противника. В результате боец успешно захватил опорный пункт, несмотря на сопротивление четырех врагов.
Сослуживец отметил, что никто не ожидал от такого молодого парня столь решительных действий. Военный проявил себя как настоящий профессионал, что вызвало восхищение у товарищей.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
