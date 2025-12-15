Российские войска нанесли удар по позициям ВСУ у границы Курской области
Российские войска нанесли удар по позициям украинских сил у границы Курской области. Об этом пишет «Лента.ru».
Реактивная артиллерия поразила район населенного пункта Рыжевка, где расположены позиции 106 бригады территориальной обороны. На Теткинском и Глушковском участках фронта ситуация остается стабильной, изменений не наблюдается.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
