ВС России полностью уничтожили штурмовую группу 57-й бригады ВСУ
В лесу западнее Лимана Харьковской области российские силовые структуры объявили о ликвидации штурмовой группы 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.
По информации источника РИА Новости, она подверглась мощному огневому поражению. Операция завершилась полным уничтожением противника. Российские силы продолжат выполнять задачи по обеспечению безопасности в регионе.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
