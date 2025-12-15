ВСУ перебросили на Сумское направление обученную в Польше бригаду
На Сумское направление прибыли боевики 160-й отдельной механизированной бригады, недавно сформированной из украинских военных.
Эти солдаты прошли подготовку в Польше. По информации источника РИА Новости, в районе, где расположена группа, увеличилось количество патрулей военной службы правопорядка.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
