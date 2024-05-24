Десантник ВСУ рассказал, какой «сюрприз» устроила Россия на передовой

Фото: iStock/IherPhoto
Российские войска наступают на Волчанск с разных сторон, сообщил десантник 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в интервью изданию Forbes.
В статье указано, что российские взводы были рассредоточены, размывая линию фронта ВСУ и заставляя украинские экипажи БТР Stryker вести бой в круговой обороне.
Издание отмечает, что такая тактика российских войск уже была эффективна для прорыва на других направлениях.
Читайте также:
ВСУ перебросили бригаду к российской границе
Выход ВСУ из Крынок, контратака ВС РФ в Волчанске: последние новости СВО
Полянский: Запад понимает последствия применения ВСУ оружия по целям в России
«Мы держали круговую оборону. Они наступали со всех сторон», — рассказал один из десантников.
Издание отмечает, что такая тактика российских войск уже была эффективна для прорыва на других направлениях.
Читайте также:
ВСУ перебросили бригаду к российской границе
Выход ВСУ из Крынок, контратака ВС РФ в Волчанске: последние новости СВО
Полянский: Запад понимает последствия применения ВСУ оружия по целям в России
Артем Кузьмин