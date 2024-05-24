Выход ВСУ из Крынок, контратака ВС РФ в Волчанске: последние новости СВО

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ВСУ активно применяют на линии фронта FPV-дроны, однако им все равно не удается удержать свои позиции. Армия России перехватывает инициативу на нескольких участках фронта и зачищает от остатков личного состава ВСУ освобожденные ранее населенные пункты. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, куда противник стягивает дополнительные резервы расскажет редакция «Радио 1».
Харьковское направление
ВСУ стянули на Харьковское направление несколько тысяч человек для усиления обороны, сообщает телеграм-канал «Два майора». Авиация и ракетчики ВС РФ в течение суток наносили удары по объектам логистической инфраструктуры в регионе. В Харькове поражен железнодорожный узел. Российская армия перешла к активному применению боеприпасов с универсальным модулем, что позволяет увеличить дальность поражения целей.
Волчанское направление
ВС РФ продвинулись от 200 до 350 метров, отразив две контратаки противника. На Липцовском направлении штурмовые подразделения группировки «Север» продвинулись от 100 до 300 метров. Идут тяжелые бои.
Часовоярское направление
ВСУ активно работает артиллерией и FPV-дронами по российским позициям, но несмотря на это ВС РФ удается продвинуться в восточном микрорайоне Часов Яра недалеко от высотной застройки.
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Покровское направление
Российская армия провела серию наступательных действий в районе Очеретинского выступа у Архангельского, в районе Новопокровкого, Уманского и недавно занятого Нетайлово. ВСУ теряют технику и личный состав.
Южнодонецкое направление
ВС РФ штурмуют Красногоровку и Парасковиевку. ВСУ пытаются удержать позиции, несмотря на продолжающейся обстрелы российской артиллерии.
Времевское направление
Малые группы пехоты ВС РФ идут в атаку в районах Старомайорского и Урожайного. Российским военным удалось перехватить инициативу на этом участке фронта и приступить к теснению противника.
Херсонское направление
ВСУ запускают дроны по жилому сектору в Днепрянах из-за неудач на линии фронта. Украинские военные вывели остатки бойцов из Крынок, однако продолжают атаковать российские позиции дронами. ВС России задействуют высокоточные боеприпасы с вертолётов, применяют авиацию.
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