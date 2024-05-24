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Из-за страха перед наступлением российских военных на Сумскую область власти Киева начали переброску 47-ой бригады на границу с РФ. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.
Он рассказал, что ВСУ бросают все резервы, которые у них остались, чтобы удержать Сумскую область. Сообщается, что там появились танки Abrams и БМП Bradley.
Он отметил, что командование направляло эту бригаду на самые сложные участки фронта. Она терпела одни поражения, добавил он. Сейчас украинские власти хотят, чтобы бригада остановила «возможное российское наступление в Сумской области», которого боиться киевский режим.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что на Украине построят подземный город. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Говорит это о том, что обескровленная 47-я механизированная бригада, которую постоянно отправляют удерживать позиции на различных участках линии фронта, либо была полностью передислоцирована в Сумскую область, либо, что более вероятно, от нее были отделены несколько подразделений», — сказал Меркурис.
Он отметил, что командование направляло эту бригаду на самые сложные участки фронта. Она терпела одни поражения, добавил он. Сейчас украинские власти хотят, чтобы бригада остановила «возможное российское наступление в Сумской области», которого боиться киевский режим.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что на Украине построят подземный город. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова