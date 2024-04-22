Десантники из Бурятии и Забайкалья заняли опорный пункт ВСУ возле Часового Яра

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Бурятские и забайкальские десантники взяли в плен четырех украинских солдат после захвата опорного пункта на окраине Часова Яра в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Бронегруппа десантников из Улан-Удэ на БМД-2 и танках Т-80 атаковала опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) к западу от села. Позднее ведомство сообщило, что штурмовой группе забайкальских десантников удалось «сломить сопротивление оставшихся боевиков ВСУ».
Четверо украинских солдат сдались в плен, а те, кто отказался сложить оружие, были ликвидированы, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в России создали систему защиты объектов от ударов дронов.
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Четверо украинских солдат сдались в плен, а те, кто отказался сложить оружие, были ликвидированы, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в России создали систему защиты объектов от ударов дронов.
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Александр Климов