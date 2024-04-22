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Десантники из Бурятии и Забайкалья заняли опорный пункт ВСУ возле Часового Яра

Минобороны: Десантники ВС РФ заняли опорный пункт ВСУ под Часовым Яром
22 апреля 2024, 06:36
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Бурятские и забайкальские десантники взяли в плен четырех украинских солдат после захвата опорного пункта на окраине Часова Яра в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Бронегруппа десантников из Улан-Удэ на БМД-2 и танках Т-80 атаковала опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) к западу от села. Позднее ведомство сообщило, что штурмовой группе забайкальских десантников удалось «сломить сопротивление оставшихся боевиков ВСУ».

Четверо украинских солдат сдались в плен, а те, кто отказался сложить оружие, были ликвидированы, говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что в России создали систему защиты объектов от ударов дронов.

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Российские бойцы вступили в бой с превосходящими силами ВСУ
22 апреля 2024, 06:43

Фото: iStock/zabelin

Два штурмовика группы «Восток» вступили в бой с восемью военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заняли их укрепленные позиции, сообщили РИА Новости, ссылаясь на Минобороны РФ.
По информации ведомства, столкновения произошли в районе Волновахи к югу от Донецка. В частности, штурмовое подразделение мотострелкового полка 5-й общевойсковой армии военной группы «Восток» из Приморья заняло укрепленные позиции ВСУ.

Россияне под руководством офицера с позывным Саваль провели успешную разведку боем и зачистили укрепленные позиции противника. В результате боя россияне взяли в плен несколько украинцев.

Ранее сообщалось, что десантники Бурятии и Забайкалья заняли опорные пункты ВСУ под Часовым Яром и взяли в плен нескольких бойцов ВСУ.

До этого стало известно, что Украина готовится к контрнаступлению с новым поставленным Западом оружием.

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#минобороны рф
#всу
#вс рф
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Украина готовится к контрнаступлению с новым оружием, заявил член СПЧ
Член СПЧ Ионов: Киев готовится к контрнаступлению с новым оружием
22 апреля 2024, 06:05

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Эксперт по международным отношениям общероссийского движения «Сильная Россия», член Совета по правам человека, напрямую подчиняющийся президенту России, Александр Ионов заявил, что Украина готовит контрнаступление, передает Ura.ru.
По его словам, Украина готовится к контратаке с помощью нового оружия, которое европейские страны пытаются предоставить Киеву в рамках новых мер поддержки.

«Сейчас идет последнее приготовление к мобилизации на Украине. Они хотят провести контрнаступление, после которого потеряют свой всяческий военный потенциал», — подчеркнул член СПЧ.

Ранее стало известно, что ВСУ прибегают к тактике «хитрых» полетов дронов.

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#оружие
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В России рассказали о «хитрых» полетах дронов ВСУ
Леонков: Дроны ВСУ совершают «хитрые» полеты для поражения целей
22 апреля 2024, 05:07

Фото: iStock/vadimrysev

Беспилотники-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют «хитрые» траектории полета для поражения российских целей, рассказал военный эксперт Алексей Леонков в интервью News.ru.
Леонков заявил, что такие беспилотники пытаются атаковать критически важные военные и гражданские инфраструктуры.

«Они совершенствуют свои полеты, пользуются тем, что не успеваем заткнуть бреши, через которые они пролетают. Выполняют хитрые полеты», – сказал Леонков.

Леонков объяснил, что беспилотники учитывают рельеф местности и берега рек, над которыми они летают. Это делается для того, чтобы снизить заметность аппаратов, которые могут появиться на радарах перед атакой.

По словам эксперта, современные системы ПВО могут сбивать такие беспилотники, а системы радиоэлектронной борьбы – выводить из строя их навигационное оборудование.

Ранее в России отреагировали на «долетающий до Сибири» дрон ВСУ.

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Герой России высказался о роли мобилизованных в ходе СВО
Герой РФ Умаев: Мобилизованные внесли важный вклад в отражении контрнаступления
22 апреля 2024, 03:49

Фото: iStock/DIMUSE

Герой России, начальник инженерных войск 58-й общевойсковой армии Залибек Умаев в беседе с информационным агентством ТАСС оценил роль мобилизованных сил в специальной военной операции (СВО).
Военный отметил, что эти военнослужащие обладают высокой мотивацией и внесли значительный вклад в отражение контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2023 году.

«Важна роль солдата, который непосредственно выполняет задачи. Я каждый день с ними беседовал, проверял, а там же не все штатные военнослужащие, были и 50-летние мобилизованные», – отметил Умаев.

Он рассказал о статусе бойцов. Им приходилось ставить заслоны в глубине вражеской территории. По словам этого офицера, его бойцы отвечали: «Ставьте задачу, я выполню».

Умаев подчеркнул, что благодаря мотивированному личному составу российским войскам удалось отразить контранступление ВСУ.

Ранее сообщалось о прорыве бойцами ВС РФ украинской обороны в центральной части Донбасса.

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#вс рф
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#украина
#контрнаступление
#мобилизация
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На Украине сообщили о серии взрывов в Одесской области
«24 канал» сообщил о серии взрывов в Одесской области Украины
22 апреля 2024, 03:39

Фото: iStock/RamonCast

В Одесской области произошли взрывы, сообщает украинский телеканал «24 канал» в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, в регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Угрозы прямой атаки на Одессу нет. Республиканские ВВС предупредили жителей региона о возможных атаках беспилотников и баллистических снарядов.

Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, предупреждения объявлены в подконтрольных Киеву Полтавской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Запорожской областях. В настоящее время фиксируются отбои.

В пятницу, 19 апреля, Вооруженные силы России (ВС) нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре в городе Южный к востоку от Одессы. По данным Министерства инфраструктуры Украины, в результате атаки были повреждены два терминала.

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В РПЦ заявили о нехватке священников в зоне специальной военной операции

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#запорожская область
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#тревога
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В РПЦ заявили о нехватке священников в зоне специальной военной операции
Митрополит Кирилл: В зоне СВО не хватает около 1,3 тыс. священников
22 апреля 2024, 01:22

Фото: iStock/Iuliia Zavalishina

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине недостает около 1300 штатных священнослужителей, работающих вместе с военнослужащими. Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, митрополит Кирилл в программе на телеканале «Россия 24».
«Необходима большая реформа. <...> Нужен совершенно новый правовой статус. Нужно этих священников подготовить – это тоже серьезный вопрос», – заявил он.

По его словам, в Русской православной церкви (РПЦ) в настоящее время в зоне проведения специальной военной операции работают 309 капелланов. Кроме того, службы проводят священники-добровольцы, которые составляют около 60-70 процентов всех представителей РПЦ в зоне боевых действий.

Всего, по словам митрополита, в зоне боевых действий находится около 1000 священнослужителей – как штатных, так и добровольцев. Шесть из них погибли, восемь получили ранения.

Ранее священник рассказал о деятельности сатанистов в рядах боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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ВС РФ прорвали украинскую оборону в центральном Донбассе, заявил аналитик
21 апреля 2024, 23:49

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Российские войска пробили брешь в обороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в центральном Донбассе, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran.
Меркурис подчеркнул, что бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) пробили брешь в обороне Украины «в самом важном и чувствительном месте». По его словам, российские войска сейчас находятся в более сильном положении и продвигаются по всей линии фронта.

Ранее Меркурис оценил новую способность России наносить удары по украинским целям после уничтожения киевской системы ПВО.

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Журналист подтвердил информацию о захвате российскими военными Leopard 2
Боуз: Захваченный российскими военными танк Leopard 2 направляется в Москву
21 апреля 2024, 23:17

Фото: iStock/Michele Ursi

Ирландский журналист Чей Боуз сообщил, что российские войска захватили немецкий танк Leopard 2. Танк направляется в Москву, написал Боуз в социальной сети ​X.
«Захвачен один из «меняющих правила игры» Leopard, «выпущенных» НАТО на Украину. Многие другие были уничтожены. Сейчас он, без сомнения, уже на пути в Москву», — написал журналист.

Корреспондент добавил, что захваченный Leopard 2A6 может быть самым мощным танком, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Ранее журнал Military Watch писал, что российские войска захватили самую мощную версию танка Leopard 2, переданного Украине. По мнению автора журнала, представленное ранее видео захвата техники является реальным.

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#москва
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#всу
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Симоньян допустила, что США вскоре начнут помогать отправлять наёмников на Украину
Симоньян: США после выделения помощи Киеву начнут помогать с отправкой наёмников
21 апреля 2024, 22:57

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США вслед за принятием закона о дополнительной военной помощи Киеву могут начать помогать в отправке наёмников на Украину. Такое заявление сделала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Накануне Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении 61 миллиарда долларов Украине.

Симоньян указала, что американские СМИ в настоящее время активно говорят о выделении средств. Однако в скором времени они сменят риторику на недостаток военных в рядах ВСУ и заявят о желании помочь в исправлении этой ситуации. Тогда они направят в зону СВО своих военных.

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