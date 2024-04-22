В России рассказали о «хитрых» полетах дронов ВСУ

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Беспилотники-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют «хитрые» траектории полета для поражения российских целей, рассказал военный эксперт Алексей Леонков в интервью News.ru.
Леонков заявил, что такие беспилотники пытаются атаковать критически важные военные и гражданские инфраструктуры.
Леонков объяснил, что беспилотники учитывают рельеф местности и берега рек, над которыми они летают. Это делается для того, чтобы снизить заметность аппаратов, которые могут появиться на радарах перед атакой.
По словам эксперта, современные системы ПВО могут сбивать такие беспилотники, а системы радиоэлектронной борьбы – выводить из строя их навигационное оборудование.
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«Они совершенствуют свои полеты, пользуются тем, что не успеваем заткнуть бреши, через которые они пролетают. Выполняют хитрые полеты», – сказал Леонков.
Леонков объяснил, что беспилотники учитывают рельеф местности и берега рек, над которыми они летают. Это делается для того, чтобы снизить заметность аппаратов, которые могут появиться на радарах перед атакой.
По словам эксперта, современные системы ПВО могут сбивать такие беспилотники, а системы радиоэлектронной борьбы – выводить из строя их навигационное оборудование.
Ранее в России отреагировали на «долетающий до Сибири» дрон ВСУ.
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Александр Климов