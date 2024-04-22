Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В России рассказали о «хитрых» полетах дронов ВСУ

В России рассказали о «хитрых» полетах дронов ВСУ

Леонков: Дроны ВСУ совершают «хитрые» полеты для поражения целей
22 апреля 2024, 05:07
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Беспилотники-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют «хитрые» траектории полета для поражения российских целей, рассказал военный эксперт Алексей Леонков в интервью News.ru.
Леонков заявил, что такие беспилотники пытаются атаковать критически важные военные и гражданские инфраструктуры.

«Они совершенствуют свои полеты, пользуются тем, что не успеваем заткнуть бреши, через которые они пролетают. Выполняют хитрые полеты», – сказал Леонков.



Леонков объяснил, что беспилотники учитывают рельеф местности и берега рек, над которыми они летают. Это делается для того, чтобы снизить заметность аппаратов, которые могут появиться на радарах перед атакой.

По словам эксперта, современные системы ПВО могут сбивать такие беспилотники, а системы радиоэлектронной борьбы – выводить из строя их навигационное оборудование.

Ранее в России отреагировали на «долетающий до Сибири» дрон ВСУ.

Читайте также:

Дрон ВСУ атаковал грузовик в Белгородской области

Боец ВСУ рассказал, как российский дрон сопроводил его в плен

Американский дрон заметили над Черным морем
#дрон
#экспертное мнение
#всу
#пво
#вс рф
Герой России высказался о роли мобилизованных в ходе СВО
Герой РФ Умаев: Мобилизованные внесли важный вклад в отражении контрнаступления
22 апреля 2024, 03:49

Фото: iStock/DIMUSE

Герой России, начальник инженерных войск 58-й общевойсковой армии Залибек Умаев в беседе с информационным агентством ТАСС оценил роль мобилизованных сил в специальной военной операции (СВО).
Военный отметил, что эти военнослужащие обладают высокой мотивацией и внесли значительный вклад в отражение контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2023 году.

«Важна роль солдата, который непосредственно выполняет задачи. Я каждый день с ними беседовал, проверял, а там же не все штатные военнослужащие, были и 50-летние мобилизованные», – отметил Умаев.

Он рассказал о статусе бойцов. Им приходилось ставить заслоны в глубине вражеской территории. По словам этого офицера, его бойцы отвечали: «Ставьте задачу, я выполню».

Умаев подчеркнул, что благодаря мотивированному личному составу российским войскам удалось отразить контранступление ВСУ.

Ранее сообщалось о прорыве бойцами ВС РФ украинской обороны в центральной части Донбасса.

Читайте также:

На Украине сообщили о серии взрывов в Одесской области

Симоньян раскрыла, кому выгоден конфликт на Украине

В РПЦ заявили о нехватке священников в зоне специальной военной операции
#всу
#сво
#вс рф
#россия
#украина
#контрнаступление
#мобилизация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине сообщили о серии взрывов в Одесской области
«24 канал» сообщил о серии взрывов в Одесской области Украины
22 апреля 2024, 03:39

Фото: iStock/RamonCast

В Одесской области произошли взрывы, сообщает украинский телеканал «24 канал» в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, в регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Угрозы прямой атаки на Одессу нет. Республиканские ВВС предупредили жителей региона о возможных атаках беспилотников и баллистических снарядов.

Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, предупреждения объявлены в подконтрольных Киеву Полтавской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Запорожской областях. В настоящее время фиксируются отбои.

В пятницу, 19 апреля, Вооруженные силы России (ВС) нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре в городе Южный к востоку от Одессы. По данным Министерства инфраструктуры Украины, в результате атаки были повреждены два терминала.

Читайте также:

Симоньян раскрыла, кому выгоден конфликт на Украине

В РПЦ заявили о нехватке священников в зоне специальной военной операции

ВС РФ прорвали украинскую оборону в центральном Донбассе, заявил аналитик
#украина
#взрыв
#одесса
#киев
#харьков
#запорожская область
#ракетная опасность
#тревога
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В РПЦ заявили о нехватке священников в зоне специальной военной операции
Митрополит Кирилл: В зоне СВО не хватает около 1,3 тыс. священников
22 апреля 2024, 01:22

Фото: iStock/Iuliia Zavalishina

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине недостает около 1300 штатных священнослужителей, работающих вместе с военнослужащими. Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, митрополит Кирилл в программе на телеканале «Россия 24».
«Необходима большая реформа. <...> Нужен совершенно новый правовой статус. Нужно этих священников подготовить – это тоже серьезный вопрос», – заявил он.

По его словам, в Русской православной церкви (РПЦ) в настоящее время в зоне проведения специальной военной операции работают 309 капелланов. Кроме того, службы проводят священники-добровольцы, которые составляют около 60-70 процентов всех представителей РПЦ в зоне боевых действий.

Всего, по словам митрополита, в зоне боевых действий находится около 1000 священнослужителей – как штатных, так и добровольцев. Шесть из них погибли, восемь получили ранения.

Ранее священник рассказал о деятельности сатанистов в рядах боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Читайте также:

ВС РФ прорвали украинскую оборону в центральном Донбассе, заявил аналитик

На Украине указали на отсутствие логики у Маска

В США заявили о скорой победе России над НАТО
#священник
#рпц
#православие
#сво
#украина
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ прорвали украинскую оборону в центральном Донбассе, заявил аналитик
21 апреля 2024, 23:49

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Российские войска пробили брешь в обороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в центральном Донбассе, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran.
Меркурис подчеркнул, что бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) пробили брешь в обороне Украины «в самом важном и чувствительном месте». По его словам, российские войска сейчас находятся в более сильном положении и продвигаются по всей линии фронта.

Ранее Меркурис оценил новую способность России наносить удары по украинским целям после уничтожения киевской системы ПВО.

Читайте также:

В НАТО заявили об отсутствии планов отправлять войска Киеву

«Еще не поздно»: Столтенберг допустил новые поставки помощи Украине

Украина получила шанс на победу после одобрения помощи от США, заявил Зеленский
#украина
#всу
#вс рф
#россия
#донбасс
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Журналист подтвердил информацию о захвате российскими военными Leopard 2
Боуз: Захваченный российскими военными танк Leopard 2 направляется в Москву
21 апреля 2024, 23:17

Фото: iStock/Michele Ursi

Ирландский журналист Чей Боуз сообщил, что российские войска захватили немецкий танк Leopard 2. Танк направляется в Москву, написал Боуз в социальной сети ​X.
«Захвачен один из «меняющих правила игры» Leopard, «выпущенных» НАТО на Украину. Многие другие были уничтожены. Сейчас он, без сомнения, уже на пути в Москву», — написал журналист.

Корреспондент добавил, что захваченный Leopard 2A6 может быть самым мощным танком, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Ранее журнал Military Watch писал, что российские войска захватили самую мощную версию танка Leopard 2, переданного Украине. По мнению автора журнала, представленное ранее видео захвата техники является реальным.

Читайте также:

США могут отправить военную помощь Киеву уже к концу следующей недели

Освобождение Богдановки стало шагом к окружению Часова Яра

Стало известно, где можно будет посмотреть на подбитый в зоне СВО немецкий танк Leopard 2
#танки
#сво
#украина
#журналист
#москва
#техника
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Симоньян допустила, что США вскоре начнут помогать отправлять наёмников на Украину
Симоньян: США после выделения помощи Киеву начнут помогать с отправкой наёмников
21 апреля 2024, 22:57

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США вслед за принятием закона о дополнительной военной помощи Киеву могут начать помогать в отправке наёмников на Украину. Такое заявление сделала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Накануне Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении 61 миллиарда долларов Украине.

Симоньян указала, что американские СМИ в настоящее время активно говорят о выделении средств. Однако в скором времени они сменят риторику на недостаток военных в рядах ВСУ и заявят о желании помочь в исправлении этой ситуации. Тогда они направят в зону СВО своих военных.

Читайте также:

Украина получила шанс на победу после одобрения помощи от США, заявил Зеленский

Захарова предрекла «унизительное фиаско» погружению США в конфликт на Украине

«Провоцируют применить ядерное оружие»: Рогов высказался о помощи США Украине
#маргарита симоньян
#украина
#сша
#военные
#наемники
#помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине признали отправку повесток умершим гражданам
На Украине рассылают повестки умершим из-за необновления гражданами данных в ТЦК
21 апреля 2024, 22:46

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Рассылка повесток умершим украинцам происходит из-за того, что военнообязанные своевременно не обновляют свои данные в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщили в ТЦК по городу Киеву.

Ранее в сети распространилась информация о том, что повестка пришла на имя умершего украинца по адресу его прижизненного проживания в Киеве.

В ТЦК отметили, что такие случаи нередки из-за устаревшей информации в базах.

Ранее «Судебно-юридическая газета» Украины сообщала, что в рамках обновлённого закона о мобилизации гражданам будут отправлять документы-«требования». Их вручат тем, кто не явился в военкомат, не прошёл военно-врачебную комиссию или не обновил данные в течение 60 дней.

Читайте также:

«Украинцы умываются кровью детей»: «Царьград» – о мобилизации несовершеннолетних в ВСУ

Стала известна корыстная причина принятия зверского закона о мобилизации на Украине

«Разрушит экономику Украины»: в Верховной Раде назвали последствия закона о мобилизации
#украина
#мобилизация
#данные
#документы
#военкомат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Харькове прогремел взрыв, сообщает «Зеркало недели»
21 апреля 2024, 21:46

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Харькове прогремел взрыв. Об этом в своём Telegram-канале сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Также до взрыва канал сообщал о приближающихся к городу ракетах. В связи с этим была объявлена воздушная тревога.

По информации с онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины воздушная тревога в области звучит с 20:15.

Ранее европейский военный эксперт Джейкоб Паракилас раскрыл, когда российские войска займут Харьков. Поскольку область граничит с Россией, ВС РФ смогут взять её главный город в течение нескольких ближайших месяцев.

Читайте также:

В Харькове прогремел взрыв после объявления воздушной тревоги

Подполье: Боевики «Азова»* покинули Харьков и могли направиться на фронт

Генерал Гурулёв: Для безопасности Белгорода нужно освобождать Харьков

*организация признана террористической и запрещена на территории России
#харьков
#взрыв
#обстрел
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине указали на отсутствие логики у Маска
Подоляк заявил об отсутствии логики у Маска
21 апреля 2024, 20:18

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Советник Офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказался о заявлении американского предпринимателя Илона Маска об отсутствии стратегии выхода из конфликта. Об этом он написал в соцсети Х.

Он написал, что некоторые мировые авторитеты, включая Маска, убеждены в отсутствии стратегии выхода из российско-украинского конфликта. И после добавил, что поражён дефициту логики в современном мире.

Подоляк подчеркнул, что стратегия выхода Украины из конфликта осуществима в том случае, если Россия «безоговорочно покинет иностранную суверенную территорию».

Ранее Маск прокомментировал решение о выделении дополнительной помощи Украине. Единственное, что обеспокоило бизнесмена – это отсутствие стратегии выхода из конфликта.

Читайте также:

NYT: Трамп изменил позицию о нецелесообразности помощи Украине

Захарова предрекла «унизительное фиаско» погружению США в конфликт на Украине

В США высказались о неприемлемом поведении конгрессменов на голосовании по Украине
#илон маск
#михаил подоляк
#украина
#помощь
#сша
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф