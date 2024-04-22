Украина готовится к контрнаступлению с новым оружием, заявил член СПЧ

Фото: iStock/Liudmila Chernetska
Эксперт по международным отношениям общероссийского движения «Сильная Россия», член Совета по правам человека, напрямую подчиняющийся президенту России, Александр Ионов заявил, что Украина готовит контрнаступление, передает Ura.ru.
По его словам, Украина готовится к контратаке с помощью нового оружия, которое европейские страны пытаются предоставить Киеву в рамках новых мер поддержки.
Ранее стало известно, что ВСУ прибегают к тактике «хитрых» полетов дронов.
Читайте также:
Округа Германии призвали остановить поток украинских беженцев
В России создали систему защиты объектов от ударов дронов
Стала известна еще одна страна, желающая запустить карты «Мир»
«Сейчас идет последнее приготовление к мобилизации на Украине. Они хотят провести контрнаступление, после которого потеряют свой всяческий военный потенциал», — подчеркнул член СПЧ.
Ранее стало известно, что ВСУ прибегают к тактике «хитрых» полетов дронов.
Читайте также:
Округа Германии призвали остановить поток украинских беженцев
В России создали систему защиты объектов от ударов дронов
Стала известна еще одна страна, желающая запустить карты «Мир»
Александр Климов