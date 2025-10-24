Десантники-«новороссийцы» сорвали ротацию ВСУ дронами на оптоволокне

24 октября 2025, 17:51

Фото: istockphoto/shcherbak volodymyr

Расчёты FPV-дронов Новороссийского горного десантного соединения продолжают свою эффективную деятельность на Запорожском направлении. В ходе недавней операции им удалось выявить и уничтожить группу пехоты противника, которая пыталась провести ротацию своих подразделений.