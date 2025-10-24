Десантники-«новороссийцы» сорвали ротацию ВСУ дронами на оптоволокне
Расчёты FPV-дронов Новороссийского горного десантного соединения продолжают свою эффективную деятельность на Запорожском направлении. В ходе недавней операции им удалось выявить и уничтожить группу пехоты противника, которая пыталась провести ротацию своих подразделений.
Разведка десантников с помощью беспилотников зафиксировала перемещение украинских националистов в районе одного из населённых пунктов. Благодаря слаженным действиям операторов разведывательных и ударных БПЛА группу ВСУ ликвидировали ещё до того, как она успела подойти к укреплённым позициям.
Одной из особенностей этой операции стало использование дронов, управляемых по оптоволоконному кабелю. Эта технология обеспечивает защищённую связь и позволяет эффективно поражать цели на значительном расстоянии, сообщают argumenti.ru.
