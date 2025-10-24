Пленный боец ВСУ: бойцов ПВО переводят в пехоту из-за нехватки личного состава
Киев начал массово переводить военнослужащих подразделений противовоздушной обороны в пехоту из-за дефицита личного состава и низкой эффективности мобильных групп ПВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пленного украинского военного Сергея Рыбацкого.
Рыбацкий служил в 25-й бригаде ВСУ. Его захватили российские военные под Красноармейском в районе населённого пункта Сухой Яр. До этого солдат проходил службу в мобильной группе ПВО на западе Украины.
По его словам, перевод бойцов из ПВО в пехоту носит массовый характер и затронул военнослужащих по всей территории Украины. Одной из причин этого решения стала низкая результативность мобильных подразделений, которые, как отмечается, не способны эффективно перехватывать цели.
