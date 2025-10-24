Пленный боец ВСУ: бойцов ПВО переводят в пехоту из-за нехватки личного состава

24 октября 2025, 16:32

Фото: iStock/Michele Ursi

Киев начал массово переводить военнослужащих подразделений противовоздушной обороны в пехоту из-за дефицита личного состава и низкой эффективности мобильных групп ПВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пленного украинского военного Сергея Рыбацкого.