08 сентября 2025, 08:29

Фото: iStock/IherPhoto

Командир 299-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВС РФ с позывным «Нил» сообщил, что российские десантники обнаружили на одной из скрытых позиций украинских военных 24-й бригады, которые находились там без ротации с сентября прошлого года. Об этом пишет РИА Новости.





Ранее сообщалось, что российские десантники нашли украинских корректировщиков, которые остались на позиции после отступления основных сил ВСУ из района Часового Яра. В ходе операции один военнослужащий ВСУ был уничтожен, а второго удалось захватить в плен, хотя он получил серьезные ранения.





«Обнаружили одного военнослужащего ВСУ, «трехсотый» тяжелый (раненый — ред.), оказали ему медицинскую помощь. Говорит, что 24-я бригада, 1-ый стрелковый батальон, сидят на позиции примерно с сентября того года. Дал указание оказать ему доврачебную помощь, однако, к сожалению, спасти не удалось», — пояснил командир.