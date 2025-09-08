Десантники обнаружили под Часовым Яром военных ВСУ, находящихся год на позициях
Командир 299-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВС РФ с позывным «Нил» сообщил, что российские десантники обнаружили на одной из скрытых позиций украинских военных 24-й бригады, которые находились там без ротации с сентября прошлого года. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что российские десантники нашли украинских корректировщиков, которые остались на позиции после отступления основных сил ВСУ из района Часового Яра. В ходе операции один военнослужащий ВСУ был уничтожен, а второго удалось захватить в плен, хотя он получил серьезные ранения.
«Обнаружили одного военнослужащего ВСУ, «трехсотый» тяжелый (раненый — ред.), оказали ему медицинскую помощь. Говорит, что 24-я бригада, 1-ый стрелковый батальон, сидят на позиции примерно с сентября того года. Дал указание оказать ему доврачебную помощь, однако, к сожалению, спасти не удалось», — пояснил командир.
