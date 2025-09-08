Силовики заявили о проблемах со связью у ВСУ в Харьковской области

08 сентября 2025, 08:08

ТАСС: в Харьковской области передовые позиции ВСУ практически лишились связи

Фото: iStock/zabelin

Передовые позиции ВСУ на Харьковском направлении практически лишились связи из-за действий российских дронов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.