Силовики заявили о проблемах со связью у ВСУ в Харьковской области
Передовые позиции ВСУ на Харьковском направлении практически лишились связи из-за действий российских дронов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
На Харьковском направлении расчеты FPV группировки «Север» успешно атаковали связное оборудование и автотранспорт ВСУ, что привело к практически полному отсутствию связи на передовых позициях противника, сообщил источник агентства.
По его словам, ремонтные бригады ВСУ не могут добраться до позиций для восстановления оборудования и поставки нового.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
