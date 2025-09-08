Достижения.рф

Пленный Хвостик: Мобилизованных украинцев отправили на фронт без огневой подготовки
Группу мобилизованных в Вооруженные силы Украины отправили на фронт без прохождения необходимой огневой подготовки. А еще часть солдат вместо завершения обучения заставили рыть окопы, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик.



По словам украинского солдата, его подразделение проходило обучение в Черноморске Одесской области на роте огневой поддержки. Им показывали, как использовать иностранное вооружение. Однако группу Хвостика досрочно отправили на фронт, бойцы не успели завершить полный курс подготовки.

Трамп заявил о планах поговорить с Путиным в ближайшие дни
«Я же номер расчета гранатометный, а гранатометы я уже увидел только в Сумах. Потому что нас забрали раньше, типа — вы не умеете стрелять, поэтому едьте копайте блиндажи», — объяснил он.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила Владимиру Зеленскому на его слова о победе Украины цитатой из известной песни «Все хорошо, прекрасная маркиза» в исполнении Леонида Утесова.

7 сентября сообщалось, что боевики 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Садки в Сумской области отказались выдвигаться на передовые позиции из-за проблем с доставкой провианта и ротацией.

