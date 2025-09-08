Часть мобилизованных украинцев отправили на фронт, но не научили стрелять

08 сентября 2025, 03:44

Пленный Хвостик: Мобилизованных украинцев отправили на фронт без огневой подготовки

Фото: iStock/Diy13

Группу мобилизованных в Вооруженные силы Украины отправили на фронт без прохождения необходимой огневой подготовки. А еще часть солдат вместо завершения обучения заставили рыть окопы, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик.





По словам украинского солдата, его подразделение проходило обучение в Черноморске Одесской области на роте огневой поддержки. Им показывали, как использовать иностранное вооружение. Однако группу Хвостика досрочно отправили на фронт, бойцы не успели завершить полный курс подготовки.





«Я же номер расчета гранатометный, а гранатометы я уже увидел только в Сумах. Потому что нас забрали раньше, типа — вы не умеете стрелять, поэтому едьте копайте блиндажи», — объяснил он.