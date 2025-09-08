Часть мобилизованных украинцев отправили на фронт, но не научили стрелять
Пленный Хвостик: Мобилизованных украинцев отправили на фронт без огневой подготовки
Группу мобилизованных в Вооруженные силы Украины отправили на фронт без прохождения необходимой огневой подготовки. А еще часть солдат вместо завершения обучения заставили рыть окопы, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик.
По словам украинского солдата, его подразделение проходило обучение в Черноморске Одесской области на роте огневой поддержки. Им показывали, как использовать иностранное вооружение. Однако группу Хвостика досрочно отправили на фронт, бойцы не успели завершить полный курс подготовки.
«Я же номер расчета гранатометный, а гранатометы я уже увидел только в Сумах. Потому что нас забрали раньше, типа — вы не умеете стрелять, поэтому едьте копайте блиндажи», — объяснил он.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила Владимиру Зеленскому на его слова о победе Украины цитатой из известной песни «Все хорошо, прекрасная маркиза» в исполнении Леонида Утесова.
7 сентября сообщалось, что боевики 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Садки в Сумской области отказались выдвигаться на передовые позиции из-за проблем с доставкой провианта и ротацией.