Десантники с помощью ПТРК уничтожили два катера ВСУ

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Два катера ВСУ уничтожили бойцы ВДВ группировки «Днепр» с помощью противотанкового ракетного комплекса. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на военного с позывным «Настроение». Отмечается, что Кинбургская коса обстреливалась боевиками в течение четырех часов. Кроме того, в попытке высадиться участвовали наемники из Польши.
«Ну один быстроходный катер - то есть лодка была, как обычная надувная лодка, и плюс еще большой штурмовой катер заходил. Вот по основному катеру попали… По противнику было очень трудно попасть, потому что противник двигался с большой скоростью на катерах. В целом мы к этому были готовы», — рассказал боец.Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года. Противник пытается прорваться через приграничные территории РФ.
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