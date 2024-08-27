Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В ЛНР ожидают полного освобождения территории региона к концу 2024 года

В ЛНР ожидают полного освобождения территории региона к концу 2024 года

27 августа 2024, 15:26
Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Российские военные активно продвигаются на рубежах Луганской Народной Республики и к концу года могут полностью освободить территорию республики. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.
По его словам, в ЛНР ВС России сосредоточились на удержании ранее занимаемых позиций, однако при этом на некоторых участках линии боевого соприкосновения у российских войск имеются успехи и продвижения, которые признает противник.

Марочко добавил, что на сегодняшний день ожесточенные бои идут в районе Серебрянского лесничества. ВСУ безуспешно пытаются найти слабые места в обороне ​ВС РФ.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Более 6600 военных потеряли ВСУ за время боевых действий под Курском

Военкор Коц: бойцы ВС РФ повторили подвиг Брестской крепости в Курской области

Стало известно о попытке ВСУ прорваться через еще один участок российской границы
#лнр
#сво
#всу
#вс рф
#спецоперация
В Курской области возникла опасность ядерного инцидента, заявил Гросси
Глава МАГАТЭ Гросси: в Курской области возникла опасность ядерного инцидента
27 августа 2024, 15:39

Фото: iStock/Wlad74

В Курской области возникла опасность ядерного инцидента, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Гросси пообещал совместно с российскими коллегами проанализировать способы предотвращения ядерного инцидента в Курской области. По словам главы МАГАТЭ, АЭС ни при каких условиях не должна быть объектом военных действий.

Уточняется, ​что в рамках визита Гросси изучил основные объекты АЭС.

Напомним, ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу. ВС РФ отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.

Читайте также:

Росатом рассказал о работе Курской АЭС

Четвертый энергоблок Курской АЭС вывели в планово-предупредительный ремонт

Глава МАГАТЭ намерен посетить Курскую АЭС 27 августа
#участок
#аэс
#всу
#вс рф
#магатэ
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине сделали неожиданное заявление о мобилизованных в РФ
Офицер ВСУ Черняк признал высокий уровень подготовки мобилизованных в РФ
27 августа 2024, 15:38

Фото: iStock/Oleg Elkov

Офицер бригады «‎Рубеж» Национальной гвардии Украины Владимир Черняк сказал, что у российских мобилизованных высокий уровень подготовки. С таким заявлением он выступил на канале «‎Киев 24», пишет РИА Новости.
«Это квалифицированные мобилизованные военные, умеющие воевать» — сказал он.

Свою точку зрения офицер высказал о военнослужащих, которые выполняют задачи в Харьковской области. Кроме того, Черняк добавил, что они способны удивлять.

Ранее командир взвода десантников из группировки войск «Днепр» с позывным «‎Смерч» рассказал, что два одессита на надувной лодке переплыли Днепр и сдались российским десантникам на Кинбурнской косе, чтобы избежать мобилизации.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Зеленский заявил, что у Киева есть план победы, который будет передан США

Более 6600 военных потеряли ВСУ за время боевых действий под Курском

«‎Захлебнулись в своей крови»: Алаудинов назвал бригады, разгромленные под Курском
#военные
#владимир путин
#президент
#операции
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Десантники с помощью ПТРК уничтожили два катера ВСУ
27 августа 2024, 15:31

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Два катера ВСУ уничтожили бойцы ВДВ группировки «Днепр» с помощью противотанкового ракетного комплекса. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на военного с позывным «Настроение». Отмечается, что Кинбургская коса обстреливалась боевиками в течение четырех часов. Кроме того, в попытке высадиться участвовали наемники из Польши.
«Ну один быстроходный катер - то есть лодка была, как обычная надувная лодка, и плюс еще большой штурмовой катер заходил. Вот по основному катеру попали… По противнику было очень трудно попасть, потому что противник двигался с большой скоростью на катерах. В целом мы к этому были готовы», — рассказал боец.
Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года. Противник пытается прорваться через приграничные территории РФ.

Читайте также:

В ЛНР ожидают полного освобождения территории региона к концу 2024 года

Два одессита на надувной лодке переплыли Днепр и сдались российским десантникам

Российские военные рассказали о боях в Малой Локне
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Два одессита на надувной лодке переплыли Днепр и сдались российским десантникам
27 августа 2024, 15:21

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Командир взвода десантников из группировки войск «Днепр» с позывным «‎Смерч» рассказал, что два одессита на надувной лодке переплыли Днепр и сдались российским десантникам на Кинбурнской косе, чтобы избежать мобилизации. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, 18 августа было обнаружено плавсредство на воде, из которого показались двое мужчин с белыми флагами-тряпками. После допроса выяснилось, что на лодке были двое гражданских из Одессы.

«С их слов понятно, что там большое скопление ВСУ, теробороны, наемников. Оружия не было. Они именно во избежание мобилизации приняли такое решение — пересечь участок моря, линию фронта и прибыть к нам», — рассказал он.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал указ об ужесточении мобилизации. Украинские военкомы применяли зверские меры для мобилизации населения и ранее, но теперь они участились в разы. Особенно жестоко обращаются с военнообязанными в Одессе — там мужчин вытаскивают из общественного транспорта, а иногда и ломятся прямо в двери квартиры.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть план победы, который будет передан США. Отмечается, что Курская операция является одной из составляющих этого плана. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Более 6600 военных потеряли ВСУ за время боевых действий под Курском

Главком ВСУ Сырский сообщил о ходе боев генеральному инспектору бундесвера

«‎Захлебнулись в своей крови»: Алаудинов назвал бригады, разгромленные под Курском
#сша
#операция
#квартиры
#план
#меры
#владимир зеленский
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские военные рассказали о боях в Малой Локне
Российские бойцы рассказали, как держали оборону в курской ИК-11 в Малой Локне
27 августа 2024, 14:52

Фото: iStock/Anna_Anikina

Бойцы ВС РФ рассказали, как держали оборону против украинских войск в районе курской исправительной колонии №11 вблизи населённого пункта Малая Локня. Об этом сообщило Минобороны России.
По словам стрелка с позывным «Зёма», задачей российского подразделения было контролировать проходящую рядом с колонией №11 дорогу вблизи Малой Локни. Он отметил, что в составе армии противника были наёмники, которые говорили на польском и французском языках, а также африканцы. «Зёма» заключил, что российской армии удалось нанести удар по вражеской технике.

Военный по имени Игорь заявил, что украинские боевики использовали БПЛА, в том числе с зажигательными зарядами. Отмечается, что ВСУ также атаковали трёхэтажное здание рядом с ИК, в котором находились мирные жители.

Напомним, ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу. ВС РФ отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.

Читайте также:

Военкор Коц: бойцы ВС РФ повторили подвиг Брестской крепости в Курской области

Опубликованы кадры уничтожения ДРГ ВСУ при высадке на Кинбурнской косе

Атака ВСУ в Курской области и успех ВС РФ на Покровском направлении: последние новости СВО
#бпла
#жители
#кадры
#здание
#сво
#всу
#вс рф
#удар
#атака
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский заявил, что у Киева есть план победы, который будет передан США
Зеленский: у Украины есть план победы, который она передаст США
27 августа 2024, 14:40

У Украины есть план победы, который она передаст Соединенным Штатам Америки. Об этом заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции, пишет Telegram-канал «‎Политика Страны».
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

По данным МО РФ, за время боев в Курской области Вооруженные силы Украины потеряли более 6600 военных.

Отмечается, что Курская операция является одной из составляющих этого плана. По словам главы киевского режима вторая составляющая — «стратегическое место Украины в безопасностной инфраструктуре мира», третья — «мощный пакет принуждения Российской Федерации к завершению войны дипломатическим путем», а четвертая — экономическая.

«Я этот план представлю сначала президенту США, от него зависит успех этого плана, дадут нам то, что в плане, или не дадут. Будем ли мы свободны в использовании того, что в этом плане, или нет», — заявил он.

Помимо этого, план планируют показать не только американскому лидеру Джо Байдену, а также бывшему президенту США Дональду Трампу и вице-президенту США Камале Харрис.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Красноармейское (украинское название Покровское) направление на подконтрольной Киеву части ДНР является наиболее сложным для ВСУ.

Читайте также:

Более 6600 военных потеряли ВСУ за время боевых действий под Курском

Главком ВСУ Сырский сообщил о ходе боев генеральному инспектору бундесвера

«‎Захлебнулись в своей крови»: Алаудинов назвал бригады, разгромленные под Курском
#мо
#сша
#операция
#участок
#план
#днр
#владимир зеленский
#всу
#атака
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Более 6600 военных потеряли ВСУ за время боевых действий под Курском
МО РФ: за время боев в Курской области ВСУ потеряли более 6600 военных
27 августа 2024, 14:37

Фото: istockphoto/0

За время боев в Курской области Вооруженные силы Украины потеряли более 6600 военных. Об этом сообщило Минобороны России.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Помимо этого, противник потерял 73 танка, 34 боевые машины, 432 боевых бронированных машины, 62 бронетранспортера, 45 артиллерийских орудий, 13 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и одну MLRS.

Кроме того, Вооруженные силы Украины потеряли 201 автомобиль, пять установок зенитных ракетных комплексов, две РЛС контрбатарейной борьбы, девять станций радиоэлектронной борьбы, РЛС ПВО, 5 единиц инженерной техники, а также две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что военные ВС России остановили пять бригад ВСУ в ходе выполнения боевых задач в Курской области, а также, что Вооруженные силы Украины обстреливают и делают все, чтобы взятые военными ВС РФ украинские пленные не дошли до безопасной зоны на курском направлении.

Читайте также:

Главком ВСУ Сырский сообщил о ходе боев генеральному инспектору бундесвера

«‎Захлебнулись в своей крови»: Алаудинов назвал бригады, разгромленные под Курском

В Харьковской области прогремели взрывы
#военные
#автомобиль
#участок
#взрывы
#машины
#пленные
#всу
#вс рф
#атака
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военкор Коц: бойцы ВС РФ повторили подвиг Брестской крепости в Курской области
27 августа 2024, 14:35

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Бойцы с первого дня вторжения ВСУ в Курскую область сдерживали наступление врага, сделав из стен колонии в Малой Локне крепость, сравнимую по неприступности с Брестской времен Великой отечественной войны. Об этом сообщил военный корреспондент kp.ru Александр Коц.
Уточняется, что российские солдаты две недели давали отпор врагу и держались «до последнего патрона». По словам Коца, командование решило занять оборону в женской колонии, которую осаждали украинские боевики.

На тот момент сотрудников и заключенных уже вывезли. Здесь бойцы ВС РФ продолжили отбивать атаку противника, даже когда украинские танки расстреливали здание в упор. По словам военнослужащего с позывным «Лис», солдаты российской армии не сдались, так как они русские.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

«‎Захлебнулись в своей крови»: Алаудинов назвал бригады, разгромленные под Курском

Российские войска освободили Орловку в ДНР

Подполье сообщило об ударах в районе аэродрома в Хмельницкой области
#солдаты
#спецоперация
#вс рф
#курская область
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Главком ВСУ Сырский сообщил о ходе боев генеральному инспектору бундесвера
27 августа 2024, 14:04

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о ситуации на фронте генеральному инспектору бундесвера Карстену Броеру. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Отмечается, что стороны обсудили усиление системы противовоздушной обороны на фоне ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре. Кроме того, он поблагодарил Броеру за поддержку Киева и ВСУ.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский присвоил высшее воинское звание генерала главкому Вооруженных сил Украины Александру Сырскому. До того он был в звании генерал-полковника.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Читайте также:

«‎Захлебнулись в своей крови»: Алаудинов назвал бригады, разгромленные под Курском

Стало известно о подготовке Западом терактов на территории России

Зеленский назвал самое сложное направление для ВСУ
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф