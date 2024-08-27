В ЛНР ожидают полного освобождения территории региона к концу 2024 года

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Российские военные активно продвигаются на рубежах Луганской Народной Республики и к концу года могут полностью освободить территорию республики. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.
По его словам, в ЛНР ВС России сосредоточились на удержании ранее занимаемых позиций, однако при этом на некоторых участках линии боевого соприкосновения у российских войск имеются успехи и продвижения, которые признает противник.
Марочко добавил, что на сегодняшний день ожесточенные бои идут в районе Серебрянского лесничества. ВСУ безуспешно пытаются найти слабые места в обороне ВС РФ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Марочко добавил, что на сегодняшний день ожесточенные бои идут в районе Серебрянского лесничества. ВСУ безуспешно пытаются найти слабые места в обороне ВС РФ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова