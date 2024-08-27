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Командир взвода десантников из группировки войск «Днепр» с позывным «Смерч» рассказал, что два одессита на надувной лодке переплыли Днепр и сдались российским десантникам на Кинбурнской косе, чтобы избежать мобилизации. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, 18 августа было обнаружено плавсредство на воде, из которого показались двое мужчин с белыми флагами-тряпками. После допроса выяснилось, что на лодке были двое гражданских из Одессы.
Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал указ об ужесточении мобилизации. Украинские военкомы применяли зверские меры для мобилизации населения и ранее, но теперь они участились в разы. Особенно жестоко обращаются с военнообязанными в Одессе — там мужчин вытаскивают из общественного транспорта, а иногда и ломятся прямо в двери квартиры.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть план победы, который будет передан США. Отмечается, что Курская операция является одной из составляющих этого плана. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«С их слов понятно, что там большое скопление ВСУ, теробороны, наемников. Оружия не было. Они именно во избежание мобилизации приняли такое решение — пересечь участок моря, линию фронта и прибыть к нам», — рассказал он.
Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал указ об ужесточении мобилизации. Украинские военкомы применяли зверские меры для мобилизации населения и ранее, но теперь они участились в разы. Особенно жестоко обращаются с военнообязанными в Одессе — там мужчин вытаскивают из общественного транспорта, а иногда и ломятся прямо в двери квартиры.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть план победы, который будет передан США. Отмечается, что Курская операция является одной из составляющих этого плана. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова