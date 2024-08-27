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Российские военные рассказали о боях в Малой Локне

Российские бойцы рассказали, как держали оборону в курской ИК-11 в Малой Локне
27 августа 2024, 14:52
Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

Бойцы ВС РФ рассказали, как держали оборону против украинских войск в районе курской исправительной колонии №11 вблизи населённого пункта Малая Локня. Об этом сообщило Минобороны России.
По словам стрелка с позывным «Зёма», задачей российского подразделения было контролировать проходящую рядом с колонией №11 дорогу вблизи Малой Локни. Он отметил, что в составе армии противника были наёмники, которые говорили на польском и французском языках, а также африканцы. «Зёма» заключил, что российской армии удалось нанести удар по вражеской технике.

Военный по имени Игорь заявил, что украинские боевики использовали БПЛА, в том числе с зажигательными зарядами. Отмечается, что ВСУ также атаковали трёхэтажное здание рядом с ИК, в котором находились мирные жители.



Напомним, ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу. ВС РФ отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.

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#курская область
Более 6600 военных потеряли ВСУ за время боевых действий под Курском
МО РФ: за время боев в Курской области ВСУ потеряли более 6600 военных
27 августа 2024, 14:37

Фото: istockphoto/0

За время боев в Курской области Вооруженные силы Украины потеряли более 6600 военных. Об этом сообщило Минобороны России.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Помимо этого, противник потерял 73 танка, 34 боевые машины, 432 боевых бронированных машины, 62 бронетранспортера, 45 артиллерийских орудий, 13 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и одну MLRS.

Кроме того, Вооруженные силы Украины потеряли 201 автомобиль, пять установок зенитных ракетных комплексов, две РЛС контрбатарейной борьбы, девять станций радиоэлектронной борьбы, РЛС ПВО, 5 единиц инженерной техники, а также две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что военные ВС России остановили пять бригад ВСУ в ходе выполнения боевых задач в Курской области, а также, что Вооруженные силы Украины обстреливают и делают все, чтобы взятые военными ВС РФ украинские пленные не дошли до безопасной зоны на курском направлении.

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Военкор Коц: бойцы ВС РФ повторили подвиг Брестской крепости в Курской области
27 августа 2024, 14:35

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Бойцы с первого дня вторжения ВСУ в Курскую область сдерживали наступление врага, сделав из стен колонии в Малой Локне крепость, сравнимую по неприступности с Брестской времен Великой отечественной войны. Об этом сообщил военный корреспондент kp.ru Александр Коц.
Уточняется, что российские солдаты две недели давали отпор врагу и держались «до последнего патрона». По словам Коца, командование решило занять оборону в женской колонии, которую осаждали украинские боевики.

На тот момент сотрудников и заключенных уже вывезли. Здесь бойцы ВС РФ продолжили отбивать атаку противника, даже когда украинские танки расстреливали здание в упор. По словам военнослужащего с позывным «Лис», солдаты российской армии не сдались, так как они русские.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Главком ВСУ Сырский сообщил о ходе боев генеральному инспектору бундесвера
27 августа 2024, 14:04

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о ситуации на фронте генеральному инспектору бундесвера Карстену Броеру. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Отмечается, что стороны обсудили усиление системы противовоздушной обороны на фоне ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре. Кроме того, он поблагодарил Броеру за поддержку Киева и ВСУ.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский присвоил высшее воинское звание генерала главкому Вооруженных сил Украины Александру Сырскому. До того он был в звании генерал-полковника.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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«‎Захлебнулись в своей крови»: Алаудинов назвал бригады, разгромленные под Курском
Алаудинов: в Курской области остановлены пять бригад ВСУ
27 августа 2024, 13:52

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что военные ВС России остановили пять бригад ВСУ в ходе выполнения боевых задач в Курской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

«61-я бригада, 80-я, 82-я уже, как говорится, захлебнулись в своей крови. Сейчас уже закинули сюда 92-ю бригаду, наверху 95-ю бригаду, и они тоже пошли уже к своему завершению», — сказал он.

До этого Алаудинов сообщил, что число пленных боевиков ВСУ в Курской области продолжает увеличиваться. По его словам, на данном участке фронта ВС РФ продолжают брать пленных. Он отметил, что часть украинских солдат сдаются добровольно.

Ранее командир спецназа «‎Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, что Вооруженные силы Украины обстреливают и делают все, чтобы взятые военными ВС РФ украинские пленные не дошли до безопасной зоны на курском направлении.

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В Минобороны предоставили свежие данные о ходе СВО
Минобороны: ВС РФ ночью ударили «Кинжалами» по украинским аэродромам
27 августа 2024, 13:25

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Удар по украинским аэродромам нанесли ночью российские войска, доложили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве отметили, что для атаки использовались ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотники.
«…Все назначенные цели поражены», — пояснили в МО РФ.
Там добавили, что бойцы ВС РФ поразили противника и его технику в 142 районах. В частности, силами противовоздушной обороны сбиты ракеты «Точка-У», дрон и управляемые авиабомбы Hammer.

Спецоперация России по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Боевики ВСУ атакуют и пытаются прорваться через приграничные территории РФ.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отмечал, что вести переговоры с Киевом после нападения на Курскую область, недопустимо.

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Гладков: ВСУ пытаются прорваться через границу
27 августа 2024, 12:23

Фото: istockphoto / Vladislav Stepanov

Вооружённые силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки проникнуть на территорию Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
По информации Министерства обороны России, ситуация на границе остаётся сложной, но контролируемой.

«Появилась информация о том, что противник пытается прорваться через границу Белгородской области. ситуация на границе остается сложной, но контролируемой», — написал Гладков.

Губернатор подчеркнул, что российские военные проводят плановые работы на границе. Он призвал жителей региона доверять только официальной информации и сохранять спокойствие.

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Российские войска освободили Орловку в ДНР
ВС РФ освободили Орловку в ДНР, уничтожив за сутки до 530 боевиков ВСУ
27 августа 2024, 12:21

Фото: iStock/macky_ch

Российские подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Орловка в ДНР, уничтожив за сутки до 530 боевиков ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.
В российском военном ведомстве отметили, что ВС РФ нанесли удары по противнику в районах населенных пунктов Воздвиженка, Розовка, Новгородское и Сергеевка. Также были отражены 7 контратак подразделений 150-й и 151-й механизированных бригад ВСУ.

Уточняется, что в ходе ожесточенных боев ВСУ потеряли танк, 4 боевые бронированные машины, шесть автомобилей и иные объекты.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Раде высказались матом о ситуации на покровском направлении в ДНР
Нардеп Рады Гончаренко* описал матом положение на покровском направлении в ДНР
27 августа 2024, 12:21

Фото: istockphoto/olegda88

Нардеп украинского парламента Алексей Гончаренко* высказался матом про сложившуюся ситуацию на покровском направлении в Донецкой народной республике. Нецензурное сообщение опубликовано в Telegram-канале политика.
«На Покровском направлении – ****** (...) После Покровска дорога на Днепр будет открыта», — гласит публикация.
Парламентарий добавил, что ситуация на фронтовом участке в ДНР является «катастрофичной». Депутат, по его словам, не может понять план главкома ВСУ Александра Сырского.

Ранее сообщалось, что суд в России приговорил американского наемника заочно к 14 годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях против ВС РФ.

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Военный эксперт Подоляка назвал героев, отстоявших колонию в Малой Локне от ВСУ
27 августа 2024, 12:02

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные не дали украинской армии прорваться в населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области. Вместе с военными из 1009-го полка плечом к плечу сражались солдаты из 9-го и 30-го полков 18-ой мотострелковой дивизии. Об этом в своем Telegram-канале написал военный эксперт Юрий Подоляка.
Ранее Минобороны России сообщило, что военные ВС РФ отразили попытки прорыва Вооруженных сил Украины в Малую Локню на машинах пехоты Marder и Stryker. Враг был уничтожен на подступах к специальному объекту.

МО: ВС РФ отразили попытки прорыва ВСУ в Малую Локню на машинах Marder и Stryker
МО: ВС РФ отразили попытки прорыва ВСУ в Малую Локню на машинах Marder и Stryker

Помимо этого, военный эксперт выделил комбата 9-го полка с позывным «Отмель». Военачальник руководил обороной колонии в самую трудную первую неделю боев и пал в бою смертью храбрых 20 августа.

«И вечная память всем парням, кто ценой своей жизни остановил противника и не дал ему пройти к их «главному призу» (как они считали) — Курской АЭС», — заключил он.

Напомним, что российские военные заняли оборону вокруг колонии и внутри комплекса зданий, заранее эвакуировав персонал и заключенных. Помимо этого, обороняющимся в колонии силам оказывали поддержку экипажи армейской авиации и артиллерия. При попытке прорваться ВСУ потеряли около десяти боевых машин пехоты и бронетранспортеров, а также около сотни боевиков.

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