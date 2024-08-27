Российские военные рассказали о боях в Малой Локне

Фото: iStock/Anna_Anikina
Бойцы ВС РФ рассказали, как держали оборону против украинских войск в районе курской исправительной колонии №11 вблизи населённого пункта Малая Локня. Об этом сообщило Минобороны России.
По словам стрелка с позывным «Зёма», задачей российского подразделения было контролировать проходящую рядом с колонией №11 дорогу вблизи Малой Локни. Он отметил, что в составе армии противника были наёмники, которые говорили на польском и французском языках, а также африканцы. «Зёма» заключил, что российской армии удалось нанести удар по вражеской технике.
Военный по имени Игорь заявил, что украинские боевики использовали БПЛА, в том числе с зажигательными зарядами. Отмечается, что ВСУ также атаковали трёхэтажное здание рядом с ИК, в котором находились мирные жители.
Напомним, ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу. ВС РФ отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.
Читайте также:
Военкор Коц: бойцы ВС РФ повторили подвиг Брестской крепости в Курской области
Опубликованы кадры уничтожения ДРГ ВСУ при высадке на Кинбурнской косе
Атака ВСУ в Курской области и успех ВС РФ на Покровском направлении: последние новости СВО
Военный по имени Игорь заявил, что украинские боевики использовали БПЛА, в том числе с зажигательными зарядами. Отмечается, что ВСУ также атаковали трёхэтажное здание рядом с ИК, в котором находились мирные жители.
Напомним, ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу. ВС РФ отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.
Читайте также:
Военкор Коц: бойцы ВС РФ повторили подвиг Брестской крепости в Курской области
Опубликованы кадры уничтожения ДРГ ВСУ при высадке на Кинбурнской косе
Атака ВСУ в Курской области и успех ВС РФ на Покровском направлении: последние новости СВО
Екатерина Коршунова