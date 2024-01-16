Российские силы ведут ковровые бомбардировки позиций ВСУ дронами «Инферно»

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Вооружённые силы РФ проводят ковровые бомбардировки украинский позиций при помощи беспилотников «Инферно», об этом сообщает компания «Рустехдрон» в интервью для «РИА Новости».
«Дрон «Инферно» оснащается девятью слотами для сброса гранат. В ходе выполнения боевой задачи он проходит над украинскими окопами, открывает «бомболюки» и сериями по три сбрасывает гранаты. Получается аналог ковровой бомбардировки в большой авиации», — объяснил агентству представитель компании-разработчика устройств.
Собеседник «РИА» отметил, что устройство может поражать не только личный состав противника, но и легкобронированную технику. По словам представителя компании, «Рустехдрон» уже передал российским военным сотни беспилотных летательных аппаратов.
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Евгения Парфентьева