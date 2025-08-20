Десантники-штурмовики получили более 200 млн руб за самострел

20 августа 2025, 18:35

«Коммерсантъ»: десантники-штурмовики получали выплаты за самострел

Фото: istockphoto/blinow61

По данным расследования Главного военного следственного управления СКР, в 83-й отдельной гвардейской десантно‑штурмовой бригаде солдаты намеренно наносили себе ранения, чтобы получить выплаты — общий объём незаконно полученных средств превышает 200 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ».