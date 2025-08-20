Десантники-штурмовики получили более 200 млн руб за самострел
По данным расследования Главного военного следственного управления СКР, в 83-й отдельной гвардейской десантно‑штурмовой бригаде солдаты намеренно наносили себе ранения, чтобы получить выплаты — общий объём незаконно полученных средств превышает 200 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ».
Уголовное дело было возбуждено после проверки показаний одного из военнослужащих, который рассказал о схеме получения выплат. Следователи установили 35 участников махинаций; среди наиболее известных — бывший командир бригады Артём Городилов и начальник группы специальных операций Константин Фролов. Оба признали вину и дали показания на сослуживцев.
Фролов признался, что получил ранения вне боевых условий и что выстрел был произведён по его просьбе — с целью не задеть жизненно важные органы. Следствие также отмечает, что часть распространённой в СМИ информации о Фролове оказалась фейковой (в частности сообщения о якобы усыновлённой им спасённой девочке или о том, что он возглавлял самую результативную группу снайперов на СВО).
По версии следствия, после начала СВО более 30 военнослужащих 83-й бригады получили свыше 200 млн рублей незаконно; им также предоставлялись льготы на лечение в госпиталях и вручались орден Мужества и медали «За отвагу». В ходе следствия Городилов и Фролов ходатайствовали об отправке на СВО, однако им было отказано.
