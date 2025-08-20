Достижения.рф

В Находке ветеран СВО пережил 10-минутную клиническую смерть

Фото: iStock/globalmoments

В Находке приехавший в отпуск участник специальной военной операции пережил внезапную клиническую смерть. Об этом сообщает издание VladNews.



Как оказалось, мужчина приехал в отпуск из зоны боевых действий. Ему внезапно стало плохо, и он потерял сознание. Позже выяснилось, что у солдата остановилось сердце и он пребывал в клинической смерти около 10 минут.

Как уточнили в пресс-службе правительства Приморского края, сохранить жизнь мужчине позволили своевременные реанимационные действия.

Иван Мусатов

