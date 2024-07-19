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Военный корреспондент Александр Сладков в своем официальном Telegram-канале написал, российские военные продолжают демонстрировать успехи в населенном пункте Красногоровка.
Сладков отметил, что штурмовые подразделения ВС РФ «трясут» позиции ВСУ «как осеннюю яблоню», тогда как украинские боевики «падают как яблоки». Журналист также упомянул о важности Красногоровки.
Сладков заключил, что российские войска все преодолеют.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Сладков заключил, что российские войска все преодолеют.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова