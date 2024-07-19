Пленный сообщил, что солдаты ВСУ настроены ближе к РФ, но боятся преследования

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Большая часть военнослужащих ВСУ испытывают симпатию к РФ, однако боятся в этом признаться из-за возможного преследования по закону. Об этом рассказал пленный боец ВСУ Андрей Бугаев.
По словам Бугаева, в российский плен он попал две недели назад. Уточняется, что возле реки начался бой, по солдатам ВСУ работала артиллерия и FPV-дроны.
Военный отметил, что он и его сослуживцы приняли коллективное решение сдаться в плен бойцам ВС РФ. По мнению Бугаева, такой исход был лучшим в данной ситуации.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Военный отметил, что он и его сослуживцы приняли коллективное решение сдаться в плен бойцам ВС РФ. По мнению Бугаева, такой исход был лучшим в данной ситуации.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова