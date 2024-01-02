Десантники уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Вербовым

Фото: iStock/Olena_Z
Артиллерийские расчеты «Градов» из состава российских Воздушно-десантных войск уничтожили скрытые позиции Вооруженных Сил Украины в районе села Вербовое на Запорожском направлении, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны.
«Расчеты РСЗО БМ-21 „Град“ из состава ВДВ успешно нейтрализовали замаскированные позиции ВСУ. В результате атаки было уничтожено более взвода противника. После выполнения боевой задачи артиллеристы-десантники оперативно и на высокой скорости сместили свои позиции, продолжая обеспечивать боевую готовность», — отметили в ведомстве.Подразделения артиллерии из состава ВДВ продолжают огневые операции на данном направлении, нацеливаясь на подавление командных пунктов и артиллерийских батарей ВСУ, уничтожение складов боеприпасов, вооружения, техники противника и разрушение его скрытых оборонительных сооружений.
Читайте также:
Танкисты группировки «Запад» отразили атаку ВСУ на Купянском направлении
Потерял контроль. В поведении Зеленского на интервью заметили странность
Глава Крыма Аксенов считает Украину оккупированной территорией УССР
Артем Кузьмин