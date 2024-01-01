Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Глава Крыма Аксенов считает Украину оккупированной территорией УССР

Глава Крыма Аксенов считает Украину оккупированной территорией УССР

01 января 2024, 18:51
Фото: istockphoto/olegda88

Фото: istockphoto/olegda88

Глава Крыма Сергей Аксенов в своём Telegram-канале считает Украину как территорию бывшей Украинской ССР, которая пока оккупирована бандеровцами.
«Первого января на территориях бывшей Украинской ССР, пока ещё оккупированных бандеровцами, проходят факельные шествия, посвященные дню рождения этого нацистского упыря. Не знаю, состоится ли шествие в текущем году», - сообщил Сергей Аксенов.
Аксенов написал, что часть участников шабашей уже отправилась к своему кумиру и теперь ходят с факелами в аду. По его словам, одни сбежали в Европу и чистит там унитазы.


«Другие сидят в окопах под обстрелами, и им уже не до «торжественных мероприятий». Бандеровщина - религия злобных рабов, тупого стада, убившая сотни тысяч людей и страну, у которой, в общем-то, был шанс на достойное будущее», - отметил Сергей Аксенов.
Ранее сообщалось, что в Великобритании рассматривают возможность продлить конфликт на Украине по меньшей мере до 2025 года. Об этом пишет Times.

По информации источника, Британия вместе с другими государствами Европы «запускают механизмы» с целью гарантировать, что смогут помогать Киеву без помощи Штатов, если к президентской власти вновь придет Дональд Трамп. При этом в британской разведке уверены, что в этом году Украина не достигнет успехов на линии боевого соприкосновения.

Читайте также:

В Британии хотят продлить конфликт на Украине минимум на год, пишут СМИ

В Германии появилась идея отправлять беженцев на Украину из-за потерь ВСУ

В Белгороде распространяется фейк о минировании города
#всу
#сво
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США пришли в ужас из-за количества погибших солдат ВСУ
Подполковник Дэвис: потери ВСУ достигают около полумиллиона солдат
01 января 2024, 18:53

Фото: iStock/Olena_Z

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что ВСУ потеряли около 500 тысяч военных. Об этом Дэвис сообщил на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.
Дэвис отметил, что такая цифра погибших возможна из-за того, что украинские командиры нуждаются в дополнительных 500 тысяч солдат. Он подчеркнул, что на Западе старались не раскрывать реальные потери, которые понесли ВСУ.

По словам Дэвиса, что украинская армия не сможет совершить новую наступательную операцию,так как испытывает нехватку абсолютно всего: от вещей до боеприпасов и техники.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва хочет завершить конфликт на Украине как можно быстрее. Российский лидер добавил, что быстрое завершение конфликта произойдет исключительно на российских условиях.

Читайте также:

Путин высказался о завершении конфликта на Украине на условиях России

В Британии хотят продлить конфликт на Украине минимум на год, пишут СМИ

Российские военные нанесли удар по аэродромам с носителями Storm Shadow
#военные
#конфликт
#армия
#владимир путин
#всу
#солдат
#рф
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии появилась идея отправлять беженцев на Украину из-за потерь ВСУ
01 января 2024, 18:24

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Немецкая оппозиция предлагает отправлять беженцев на Украину для того, чтобы восполнить большие потери.
Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Немецкая оппозиция начала давить на канцлера Олафа Шольца, чтобы он начал действовать для возвращения беженцев домой. Оппозиционеры считают, что в данный момент людей не хватает на фронте, в гражданской обороне и МЧС Украины.

Германия продолжает выплачивать пособия беженцам, которые отказались участвовать в боевых действиях.

По данным FAZ, им перечисляют крупные средства. Суммы выделяют даже больше, чем на подготовительный процесс для бойцов ВСУ.

«На выплаты пособий для украинских беженцев из федерального бюджета было выделено почти 3 млрд евро», — сказано в статье.
При этом уточняется, что вся военная помощь Украине от Германии равняется 5,4 млрд евро.

Германия в 2022 году после объявления СВО приняла на первом этапе 7% призывников от общего количества беженцев. А к сентябрю 2023 года уровень достиг 28%.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в Новогоднем обращении заявил, что рано или поздно каждый украинец должен сделать выбор между статусом беженца и исполнением своего долга перед страной.

Читайте также:

Макрон в новогодней речи сказал остановить РФ и оказать поддержку Украине

Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед выбором

«Свежая кровь»: Эстонский депутат раскритиковал посольство Украины в Таллине
#германия
#новости
#беженцы
#украина
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Белгороде после обстрела умерла 4-летняя девочка
01 января 2024, 18:13

Фото: istockphoto/Zinkevych

Всего жертвами ракетной атаки стали 25 человек, 5 из них дети.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что жертв ракетной атаки на Белгород 30 декабря стало больше. Число погибших достигло 25.

«В детской областной больнице умерла девочка 4 лет», - сообщает Вячеслав Гладков.
Ребёнок получил тяжёлые ранения грудной клетки и внутренних органов. Эвакуировать её в Москву на лечение было невозможно из-за ДВС-синдрома и обильного кровотечения.

Ранения получили 109 человек. Еще одна пострадавшая обратилась к врачам с открытым переломом пястной кости. Жителю Белгорода обратился к медикам с проникающим ранением глаза инородным телом. Его прооперировали и заменили хрусталик.

Ранее сообщалось, что во время обстрела Белгорода погибла молодая мать Виктория Потрясаева. Две её дочери пострадали.
SHOT пишет, что одной из девочек— восьмимесячной малышке — ампутировали левую ногу из-за сильного повреждения.

Сейчас врачи борются за правую ногу с осколочным ранением, задело вену. Девочка в стабильно тяжёлом состоянии в реанимации, родственники занимаются документами для транспортировки девочки в Москву.

Её девятилетней сестре провели операцию на ноге. Девочка лежит в отделении травматологии, с ней работают московские психологи.

Читайте также:

В Белгороде распространяется фейк о минировании города

Во время обстрела Белгорода погибла молодая мать, а её дочери ампутировали ногу

При атаке на Белгород погиб экс-глава «Белводоканала» Дмитрий Ряполов с семьёй
#белгород
#дети
#всу
#сво
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Белгороде распространяется фейк о минировании города
01 января 2024, 17:48

Фото: istockphoto/Dmytro Falkovskyi

Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал в своем Telegram-канале о том, что распространяется фейковая информация о минировании улиц минами лепесток.
Сообщается, что в городе усилен контроль за безопасностью на всех улицах и общественных территориях.

«В соцсетях распространяется информация о минировании "лепестками" улиц города Белгорода. Это фейк! Круглосуточно дежурят сотрудники силовых ведомств. Никаких сообщений о найденных подозрительных предметах в дежурную службу не поступало», - сообщил Валентин Демидов.
Мэр города призвал быть бдительными и верить только официальным источникам.

Напомним, что число жертв массированного удара украинских военных по Белгороду возросло до 24 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Также отмечается, что общее число пострадавших составляет 109 человек. Повреждения получили 37 многоквартирных домов, в которых разрушены 453 квартиры. Также повреждены три частные дома и семь социальных объектов. Во время обстрела сгорели более сотни автомобилей.

Читайте также:

Во время обстрела Белгорода погибла молодая мать, а её дочери ампутировали ногу

«Мы можем ударить по площадям в Киеве»: Путин назвал терактом удар по Белгороду

При атаке на Белгород погиб экс-глава «Белводоканала» Дмитрий Ряполов с семьёй
#белгород
#мина
#фейки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Все причастные к атаке на Донецк понесут наказание, заявили в МИД России
МИД РФ: все причастные к террористической атаке на Донецк понесут наказание
01 января 2024, 17:33

Фото: iStock/Ilya Burov

Все причастные к террористической атаке на Донецк понесут неотвратимое наказание. Об этом сообщили в МИД РФ.
В министерстве также призвали к осуждению преступлений, которые осуществляет киевский режим. В ведомстве отметили, что «молчание расценивается киевской хунтой как одобрение их действий».

Ранее во время общения с бойцами СВО российский лидер Владимир Путин говорил о террористической атаке Украины на Белгород. Он подчеркнул, что это является целенаправленным ударом по гражданскому населению.

Напомним, представительство ДНР в СЦКК сообщило о том, что после Нового года ВСУ выпустили по Донецку ещё 15 ракет из РСЗО. При этом глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о семи раненых в результате обстрела Донецка ВСУ в новогоднюю ночь. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что 4 человека погибли, 13 получили ранения во время обстрела Донецка украинскими войсками.

Читайте также:

Путин высказался о завершении конфликта на Украине на условиях России

Захарова отреагировала на обстрел Донецка в новогоднюю ночь

Глава ДНР Пушилин: четыре человека погибли и 13 ранены при обстреле Донецка ВСУ
#ночь
#режим
#днр
#всу
#обстрел
#путин
#денис пушилин
#мид рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Британии хотят продлить конфликт на Украине минимум на год, пишут СМИ
Times: в Британии хотят продлить конфликт на Украине минимум до 2025 года
01 января 2024, 17:05

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В Великобритании рассматривают возможность продлить конфликт на Украине по меньшей мере до 2025 года. Об этом пишет Times.
По информации источника, Британия вместе с другими государствами Европы «запускают механизмы» с целью гарантировать, что смогут помогать Киеву без помощи Штатов, если к президентской власти вновь придет Дональд Трамп. При этом в британской разведке уверены, что в этом году Украина не достигнет успехов на линии боевого соприкосновения.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва хочет завершить конфликт на Украине как можно быстрее.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Путин высказался о завершении конфликта на Украине на условиях России

Губернатор Богомаз: Над Брянской областью уничтожили второй за сутки БПЛА

Стали известны истинные причины растягивания Британией конфликта на Украине
#москва
#конфликт
#владимир путин
#дональд трамп
#украина
#сво
#британия
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин высказался о завершении конфликта на Украине на условиях России
Путин: Россия хочет завершить конфликт на Украине быстро, но на своих условиях
01 января 2024, 16:26

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва хочет завершить конфликт на Украине как можно быстрее. Об этом Путин сообщил на встрече с военными в госпитале им. А. А. Вишневского.
Глава государства отметил, что быстрое завершение конфликта произойдет исключительно на российских условиях. Ранее Путин сообщал о том, что для мирных переговоров по Украине необходимо отменить декрет Киева об их запрете.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Российские военные нанесли удар по аэродромам с носителями Storm Shadow

Захарова отреагировала на обстрел Донецка в новогоднюю ночь

Губернатор Богомаз: Над Брянской областью уничтожили второй за сутки БПЛА
#военные
#владимир путин
#президент
#бпла
#операции
#сво
#обстрел
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Село Красное Белгородской области подверглось повторному обстрелу ВСУ
01 января 2024, 16:25

Фото: istockphoto / Standart

ВСУ повторно обстреляли посёлок Красное Шебекинского городского округа. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, под отключение попадают абоненты посёлка Красное, хутора Мухин и частично сёл Нежеголь и Вознесеновка. Аварийные бригады приступили к ликвидации последствий», — поделился Гладков.

Кроме этого, ВСУ также обстреляли село село Богун Городок Борисовского района.Один из снарядов упал на территорию частного жилого домовладения и повредил пристройку. Также в соседнем доме взрывной волной выбило окна. Подомовой обход территории продолжается. Стоит отметить, что никто из мирного населения не пострадал.

Ранее украинскими войсками были обстреляны Лисичанск, Сватово и Донецк.

Читайте также:

Во Львове уничтожен музей украинского националиста Шухевича

Захарова отреагировала на обстрел Донецка в новогоднюю ночь

При обстреле Донецка погибли три человека, семь ранены
#село
#всу
#донецк
#обстрел
#сво
#пострадавшие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Богомаз: Над Брянской областью уничтожили второй за сутки БПЛА
01 января 2024, 16:08

Фото: iStock/e-crow

Губернатор региона Александр Богомаз написал в своем телеграм-канале, что силы ПВО Минобороны РФ сбили украинский беспилотный авиационный комплекс - разведчик над Климовским районом Брянской области.
По словам губернатора, пострадавшие и разрушения отсутствуют. На месте инцидента работают сотрудники оперативных служб.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило о том, что после Нового года ВСУ выпустили по Донецку ещё 15 ракет из РСЗО. При этом глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о семи раненых в результате обстрела Донецка ВСУ в новогоднюю ночь.

Пушилин также сообщил, что 4 человека погибли, 13 получили ранения во время обстрела Донецка украинскими войсками.

Читайте также:

Российские военные нанесли удар по аэродромам с носителями Storm Shadow

Глава ДНР Пушилин: четыре человека погибли и 13 ранены при обстреле Донецка ВСУ

Захарова отреагировала на обстрел Донецка в новогоднюю ночь
#пострадавшие
#военные
#сотрудники
#днр
#всу
#обстрел
#денис пушилин
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф