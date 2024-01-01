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Глава Крыма Сергей Аксенов в своём Telegram-канале считает Украину как территорию бывшей Украинской ССР, которая пока оккупирована бандеровцами.
«Первого января на территориях бывшей Украинской ССР, пока ещё оккупированных бандеровцами, проходят факельные шествия, посвященные дню рождения этого нацистского упыря. Не знаю, состоится ли шествие в текущем году», - сообщил Сергей Аксенов.Аксенов написал, что часть участников шабашей уже отправилась к своему кумиру и теперь ходят с факелами в аду. По его словам, одни сбежали в Европу и чистит там унитазы.
«Другие сидят в окопах под обстрелами, и им уже не до «торжественных мероприятий». Бандеровщина - религия злобных рабов, тупого стада, убившая сотни тысяч людей и страну, у которой, в общем-то, был шанс на достойное будущее», - отметил Сергей Аксенов.Ранее сообщалось, что в Великобритании рассматривают возможность продлить конфликт на Украине по меньшей мере до 2025 года. Об этом пишет Times.
По информации источника, Британия вместе с другими государствами Европы «запускают механизмы» с целью гарантировать, что смогут помогать Киеву без помощи Штатов, если к президентской власти вновь придет Дональд Трамп. При этом в британской разведке уверены, что в этом году Украина не достигнет успехов на линии боевого соприкосновения.
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