Танкисты группировки «Запад» отразили атаку ВСУ на Купянском направлении

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Экипажи танков из 6-й общевойсковой армии группировки российских войск «Запад» отразили атаку Вооруженных Сил Украины на направлении Купянска, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.
«На линии обороны мотострелковой роты 6-й общевойсковой армии вступили в контакт с мобильной бронегруппой противника», — отметили в ведомстве.По информации из Минобороны России, передвижение противника было зафиксировано в лесной зоне на Купянском участке фронта.
«Командир танка Т-72Б3 поделился, что их экипаж был внимателен и в курсе обстановки. Они хорошо знали район, куда направлялась малая бронегруппа противника, и уже ранее выполняли задания в этом месте. Подсказки оператора беспилотного летательного аппарата (БПЛА) помогли им быстро и точно навести орудия, выстрелив в закрытой позиции. Это заставило противника отступить, а их машину поджечь. С видеозаписи было видно, что противник отступил, а пехота разбежалась из-за собственных минных полей», — рассказал командир.Читайте также:
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