Десантники ВС РФ уничтожили скопление наемников на Херсонском направлении

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Российские десантники уничтожили иностранных наемников на Херсонском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.
«Да что, воюем потихоньку. Бьем врага. Противник серьезный как бы. Грех жаловаться. Сегодня они (ракеты – ред.) полетят на голову натовских наемников, которых, по данным разведки, на нашем направлении большое скопление. Но также по натовской технике», — рассказал перед ударом заместитель командира батареи РСЗО «Ураган» с позывным «Дым».Он рассказал, что украинцев в рядах ВСУ становится все меньше, а иностранных наемников - все больше. Чаще всего попадаются французы, немцы и поляки.
Ночью расчет боевой машины РСЗО «Ураган» получил координаты, после чего выдвинулся на позицию, оперативно отработал и покинул место, чтобы не попасть под ответный удар противника.
Объективный контроль подтвердил поражение назначенной цели.
«Потом зайдет наша пехота, закрепится на участках фронта. По данным разведки, очень много наемников из блока НАТО. Наши войска активно продвигаются. Обстановка меняется в лучшую сторону», — заключил «Дым».
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