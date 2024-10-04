Оставившую Угледар бригаду ВСУ отправили на новые позиции без отдыха

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Оставившую Угледар 72-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ отправили на новые позиции без отдыха. Об этом сообщила украинский военкор Юлия Кириенко-Меринова в своих соцсетях.
Она отметила, что после отступления бригаду сразу же отправили занять позиции 123-й бригады территориальной обороны. Теперь истощённая бригада должна будет занять новые рубежи после отказа теробороны. При этом в части батальонов совсем не осталось пехоты.
Кириенко-Меринова призвала представить, в каком морально-психологическом состоянии сейчас находятся бойцы этой бригады. В связи с этим командирам приходится писать рапорты об отстранении их от командования.
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Анастасия Чинкова