ВС РФ контролируют все дороги к Курахово в ДНР

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Все дороги, которые ведут к Курахово в ДНР, находятся под контролем российских сил после освобождения Угледара. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин на встрече с иностранными журналистами в Донецке.
«Потеря Украиной важного логистического узла (Угледара – ред.) или связующего звена, теперь под контролем, под оперативным контролем, под визуальным контролем наших подразделений все дороги, которые в том числе идут и в сторону Курахово», — сказал Пушилин.
По его словам, Угледар был единственным крупным городом на том направлении. Он располагается на высоте, что давало возможность ВСУ просматривать местность на десятки километров. Однако теперь, когда Угледар находится под контролем российских сил, для ВС РФ открывается оперативный простор для дальнейшего наступления. При этом дальше находятся только маленькие населенные пункты, уточнил Пушилин.
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Элина Позднякова