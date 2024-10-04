«Страна.ua»: В подконтрольном Киеву Славянске прогремела серия мощных взрывов

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov
В пятницу, 4 сентября, в Славянске в течение десяти минут прогремели один за другим несколько мощных взрывов. Этот город расположен в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики.
Об этом пишет украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на сообщения в местных пабликах. Никакой официальной информации относительно взрывов, равно как и данных о пострадавших и разрушениях, пока не было. Известно, что воздушная тревога в подконтрольных Киеву районах ДНР была объявлена в 15:45.
Российские войска начали наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, организованном украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога звучит в городах и областях на всей территории Украины практически ежедневно.
Читайте также:
«Общественное»: в Запорожье слышали взрывы
«Общественное»: в Одессе прогремел взрыв
«Общественное»: в Харькове прозвучала серия взрывов
Александр Бойцов