Десантники ВС РФ установили флаг ВДВ над микрорайоном Канал в Часовом Яре

Фото: iStock/zim286
Российские десантники установили еще один флаг ВДВ над микрорайоном Канал в Часовом Яре. Об этом сообщает Readovka со ссылкой на телеграм-каналы. По данным издания, поднятие очередного флага подтверждает полный контроль ВС РФ над микрорайоном.
3 июля российские силы также взяли под контроль район «Новый» в Часовом Яре. За сам город уже давно идут ожесточенные бои. ВС РФ уверенно продолжают вытеснять противника в направлении канала Северский Донец — Донбасс.
Ранее в Минобороны России сообщали, что вооружённые силы РФ освободили село Сокол в ДНР.
Населенный пункт Сокол расположен в Покровском районе Донецкой Народной Республики. Как уточнили в российском оборонном ведомстве, село удалось освободить силами подразделения группировки ВС РФ «Центр».
В конце мая российской армии удалось освободить населенный пункт Очеретино в ДНР.
Читайте также:
Пушилин: В ДНР за день от атак ВСУ пострадали 20 мирных жителей
Над Белгородской областью комплексы ПВО за два часа сбили 7 беспилотников ВСУ
Американский разведывательный БПЛА зафиксировали возле Калининградской области
Ранее в Минобороны России сообщали, что вооружённые силы РФ освободили село Сокол в ДНР.
Населенный пункт Сокол расположен в Покровском районе Донецкой Народной Республики. Как уточнили в российском оборонном ведомстве, село удалось освободить силами подразделения группировки ВС РФ «Центр».
В конце мая российской армии удалось освободить населенный пункт Очеретино в ДНР.
Читайте также:
Пушилин: В ДНР за день от атак ВСУ пострадали 20 мирных жителей
Над Белгородской областью комплексы ПВО за два часа сбили 7 беспилотников ВСУ
Американский разведывательный БПЛА зафиксировали возле Калининградской области
Данил Пономарев