Над Белгородской областью комплексы ПВО за два часа сбили 7 беспилотников ВСУ

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Над Белгородской областью этим вечером, 6 июля, за два часа сбили 7 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России. По данным ведомства, комплексы ПВО отбивали украинскую атаку с 21.15 по 23.20.
«В период с 21.15 по 23.20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении Министерства обороны.Ранее сообщалось, что недалеко от Калининградской области заметили американский разведывательный БПЛА. По данным телеграм-канала SHOT, беспилотник RQ-4B Global Hawk барражировал над Польшей в 50 километрах от границы с Россией.
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