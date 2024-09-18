Десантники ВС РФ устроили засаду боевикам ВСУ в Курской области

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Российские десантники на одном из участков в Курской области устроили засаду ВСУ, уничтожив технику и группы боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что на одном из участков направления десантникам совместно с операторами ударных дронов и расчётами противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) удалось устроить засаду украинским военным и полностью разгромить их вместе с военной техникой.
В оборонном ведомстве сообщили, что в результате работы бойцов ВДВ удалось уничтожить мотовездеход ВСУ с экипажем, боевую машину (БМП) пехоты, бронеавтомобиль, поставленный западными союзниками, а также поразить и обездвижить БМП с личным составом в броне.
Также расчётом ПТРК был нанесён точный удар управляемой ракетой, уничтоживший украинский грузовой автомобиль, который вёз боеприпасы на линию боевого соприкосновения. Перевозимый в нём боекомплект сдетонировал при попадании ракеты, в результате чего взорвалась вся машина вместе с водителем и пассажиром.
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В оборонном ведомстве сообщили, что в результате работы бойцов ВДВ удалось уничтожить мотовездеход ВСУ с экипажем, боевую машину (БМП) пехоты, бронеавтомобиль, поставленный западными союзниками, а также поразить и обездвижить БМП с личным составом в броне.
Также расчётом ПТРК был нанесён точный удар управляемой ракетой, уничтоживший украинский грузовой автомобиль, который вёз боеприпасы на линию боевого соприкосновения. Перевозимый в нём боекомплект сдетонировал при попадании ракеты, в результате чего взорвалась вся машина вместе с водителем и пассажиром.
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Анастасия Чинкова