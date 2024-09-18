Российские бойцы разбили отряд ССО ВСУ и американскую ЧВК под Суджей

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Бойцы российской армии разбили под Суджей несколько бригад ВСУ, подразделение украинских сил специальных операций и отряд американской ЧВК Forward. Об этом сообщил командир одного из отрядов спецназа «Ахмат» с позывным «Аид».
«Несколько тысяч они потеряли, одной техники несколько сотен, потери огромные, но они завозят, и завозят, и завозят. Мы обескровили уже, уничтожили большую часть 61-й бригады, 80-й бригады, 82-й бригады, они отправили 95-ю бригаду, мы и ее уничтожили», — рассказал «Аид».
По его словам, после уничтожения основных сил ВСУ украинское командование завело в Курскую область 92-ю штурмовую бригаду, 106-ю бригаду теробороны, новый батальон 80-й бригады и другие подразделения. Тем временем из Угледара в российское приграничье передислоцируются еще 72-я бригада и 47-я механизированная бригада.
Также «Аид» рассказал, что в районе Суджи замечены силы специальных операций ВСУ, а также бойцы иностранных ЧВК, например, Forward. По его словам, это профессиональные обученные военные. Боец уточнил, что вновь прибывшие резервы уже понесли значительные потери.
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