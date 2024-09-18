Украина выдала удар своей ракетой по парку в Харькове за атаку ВС РФ

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Украина представила как атаку ВС РФ удар по парку Юрьева в Харькове, куда упала украинская зенитная управляемая ракета. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.
Отмечается, что 31 августа украинская система противовоздушной обороны (ПВО) случайно выпустила зенитную управляемую ракету, которая нанесла удар по гражданским объектам около парка Юрьева в Харькове.
В результате киевский режим принял решение переложить ответственность на российскую сторону, обвинив её в этом ударе и гибели мирных жителей.
В ночь на 1 сентября сотрудники ЖКХ закрыли центральную часть парка, убрали следы от поражающих элементов украинской ракеты на детских площадках. А на следующий день власти выступили с заявлением о том, что ВС РФ якобы произвели удар по гражданской инфраструктуре.
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В результате киевский режим принял решение переложить ответственность на российскую сторону, обвинив её в этом ударе и гибели мирных жителей.
В ночь на 1 сентября сотрудники ЖКХ закрыли центральную часть парка, убрали следы от поражающих элементов украинской ракеты на детских площадках. А на следующий день власти выступили с заявлением о том, что ВС РФ якобы произвели удар по гражданской инфраструктуре.
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Анастасия Чинкова