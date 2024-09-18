ВС РФ поразили объекты энергетики и аэродромную инфраструктуру ВСУ

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Армия России нанесла групповой удар по аэродромной инфраструктуре ВСУ и объектам энергетики Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
При этом уточняется, что под российский удар также попала аэродромная инфраструктура противника и цех сборки беспилотников. Кроме того, ВС РФ нанесли удары на поражение вражеской живой силы и боевой техники в 138 районах.
Ранее также сообщалось, что над правым берегом Днепра в Херсонской области расчет ЗРК «Бук-М2» из засады сбил украинские военный вертолет и боевой самолет.
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