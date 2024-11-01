Десантники ВС РФ взяли под контроль дамбу под Курском

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Российские десантники группировки войск «Севера» взяли под контроль дамбу в Курской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего офицера управления бригады ВДВ с позывным «Зима».
На кадрах, которые были сняты корреспондентом РИА Новости, видно, как враг пытается отбить данный участок при помощи артиллерии, в том числе кассетных боеприпасов. Отмечается, что за несколько дней неудачных атак Вооруженные силы Украины потеряли несколько единиц бронетехники и пехоту.
«Зима» сообщил, что одно из соединений Воздушно-десантных войск после штурмовых действий по овладению населенным пунктом под Курском вышло на дамбу, конкретно на восточную часть, выбило противника оттуда и перешло к удержанию позиций. Он уточнил, что занятие этих позиций является оперативно-тактическим успехом, который открывает возможности для дальнейшего развития наступления ВС РФ.
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
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«Зима» сообщил, что одно из соединений Воздушно-десантных войск после штурмовых действий по овладению населенным пунктом под Курском вышло на дамбу, конкретно на восточную часть, выбило противника оттуда и перешло к удержанию позиций. Он уточнил, что занятие этих позиций является оперативно-тактическим успехом, который открывает возможности для дальнейшего развития наступления ВС РФ.
«Основная доля легла на соединение Воздушно-десантных войск, но быстрее выполнили задачу, потому что вошли во взаимодействие с морской пехотой», — заключил военный.
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
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Дарья Осипова