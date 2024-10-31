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Украинские войска сталкиваются с серьезным тактическим кризисом на большинстве направлений в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале.
Он отметил, что ситуация на фронте ухудшается, охватывая такие направления, как Купянское, Часовоярское, Селидовское, Торецкое, Покровское, Кураховское и Южное.
Стариков подчеркнул, что первоначально кризис проявлялся на одном направлении, затем распространился на три, а теперь охватывает практически все ключевые участки линии соприкосновения.
По его словам, одной из главных проблем для украинских сил является невозможность оперативно перебрасывать резервы на критически важные участки фронта. Эксперт объяснил, что российские военные смогли разбить фронт и растянуть его, что создает дополнительные трудности для ВСУ.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Стариков подчеркнул, что первоначально кризис проявлялся на одном направлении, затем распространился на три, а теперь охватывает практически все ключевые участки линии соприкосновения.
По его словам, одной из главных проблем для украинских сил является невозможность оперативно перебрасывать резервы на критически важные участки фронта. Эксперт объяснил, что российские военные смогли разбить фронт и растянуть его, что создает дополнительные трудности для ВСУ.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова