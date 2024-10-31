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Стало известно, что произошло в зоне СВО

Стариков: Украина столкнулась с тактическим кризисом на многих направлениях
Фото: istock/IherPhoto

Фото: istock/IherPhoto

Украинские войска сталкиваются с серьезным тактическим кризисом на большинстве направлений в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале.
Он отметил, что ситуация на фронте ухудшается, охватывая такие направления, как Купянское, Часовоярское, Селидовское, Торецкое, Покровское, Кураховское и Южное.

Стариков подчеркнул, что первоначально кризис проявлялся на одном направлении, затем распространился на три, а теперь охватывает практически все ключевые участки линии соприкосновения.



По его словам, одной из главных проблем для украинских сил является невозможность оперативно перебрасывать резервы на критически важные участки фронта. Эксперт объяснил, что российские военные смогли разбить фронт и растянуть его, что создает дополнительные трудности для ВСУ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Раскрыта цель для ударов дронов ВСУ по Бердянску
Рогов: целью атаки ВСУ по Бердянску стали порт и административные здания
31 октября 2024, 10:23

Фото: iStock/dzika_mrowka

Целью ударов беспилотников ВСУ по Бердянску являются стали порт и административные здания. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Целью массированной атаки вражеских БПЛА по Бердянску помимо морского порта являются административные здания — органы местного самоуправления и социальной защиты», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, основная часть этих зданий находятся в густонаселенных районах или вовсе на первых этажах многоэтажек.

Ранее сообщалось, что порт Бердянска в Запорожской области стал объектом террористической атаки, осуществленной, по информации местных властей, украинским режимом с использованием беспилотников-камикадзе.

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Удар по ВСУ в Курской области, подготовка к вторжению под Сумами, начало боев за Курахово: последние новости СВО
31 октября 2024, 09:52

Фото: iStock/kovalchuk

В Курской области ВСУ испытывают нехватку личного состава и техники. На Донецком участке фронта противник попытался атаковать, но попытка наступления была пресечена российскими войсками. О том, где развернулись самые ожесточенные бои и на каком направлении ВС РФ удалось достичь успеха – в материале «Радио 1».

Курская область


Группировка войск «Север» активно продвигается на юге Суджанского района, украинские подразделения не осуществляют контратак. Разведка сообщает о деморализации среди солдат ВСУ в Судже, что приводит к увеличению числа отказников. В то же время Генштаб Украины не отказывается от своих планов по расширению плацдарма в Курской области.

В Шостке, расположенной под Сумами, формируется новая группировка для вторжения. Местных жителей принудительно эвакуировали еще месяц назад, а военные размещаются в пустующих многоквартирных домах. В поселке Иволжанское в Сумской области расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса нанесли удар по месту расположения солдат и бронетехники 22 отдельной механизированной бригады ВСУ.

Оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила пункты временной дислокации украинских сил в районе Дарьино, что ослабило их возможности по поддержанию стабильной линии снабжения. Бои также ведутся в районах Новоивановки и Зеленого Шляха, где украинские силы продолжают удерживать позиции, но сталкиваются с нехваткой ресурсов, что заставляет их прибегать к использованию тяжелых дронов для транспортировки необходимых припасов.


Донецкое направление


По информации Минобороны РФ, подразделения «Юг», продвигаясь вглубь позиций ВСУ, нанесли удары по противнику в таких районах, как Александро-Шультино, Зализнянское, Сухие Ялы, Часов Яр, Марково, Дальнее, Романовка, Курахово, Никифоровка, Резниковка, Северск и Славянск.
Российские войска успешно отразили две контратаки. Также сообщается, что на Кураховском направлении ВС РФ уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ.


Константинопольское направление


Северо-западнее Угледара российские войска продолжают наступательные действия. По оценкам противника, для ВСУ ситуация на фронте в районе Ясной Поляны становится все более сложной. Российские силы также начали продвижение в сторону сел Разлив и Максимовка. К северу от недавно захваченной Богоявленки передовые подразделения ВС РФ атакуют в районе Трудового.

Фото: Минобороны РФ

Торецкое направление


Батальон «Спарта» ежедневно выполняет значительную работу по мониторингу передвижений противника. В начале конфликта силы ВСУ столкнулись с неожиданными FPV-засадами на заранее подготовленных дорогах, но сейчас враг изменил тактику, маневрируя и выбирая новые маршруты. ВС РФ организуют «инженерные засады», устанавливая «минные шлагбаумы» на путях движения противника, сообщает телеграм-канал Wargonzo.


Запорожское направление


На Запорожском фронте продолжаются позиционные бои. В результате этих столкновений и постепенного продвижения российских войск «работинский выступ» практически исчез — российским военным удалось выровнять фронт. Авиация нанесла удары по резервам врага в Новоданиловке, расположенной к северу от Работино. Интенсивные боестолкновения происходят к северу от Левадного, на стыке с Угледарским фронтом.


Угледарское направление


На Угледарском направлении российские вооруженные силы активно разрушают оборону противника к югу от Курахово. Ясная Поляна уже освобождена, в настоящее время проводится зачистка территории, а передовые отряды движутся в сторону села Разлив, которое находится всего в 6 км. По позициям ВСУ наносятся удары ФАБами. Также поступают сообщения об освобождении Новоукраинки и продвижении от села в сторону Максимовки. Штурмовики с направления Богоявленки достигли окраин села Трудовое.

Успешный штурм может отрезать гарнизон в Елизаветовке от основных сил, что позволит прорвать оборону на северном берегу реки Сухие Ялы. На восточной окраине Курахово начались городские бои с поддержкой артиллерии и авиации, что фактически ознаменовало начало сражения за Курахово.

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В США предрекли последствия из-за участия КНДР в конфликте на Украине
Остин: участие КНДР в спецоперации грозит новыми формами поддержки Украины
31 октября 2024, 09:43

Фото: iStock/Omer Serkan Bakir

Из-за возможного участия КНДР в спецоперации на Украине могут возникнуть новые формы поддержки Киева западными государствами. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин на брифинге.
По словам шефа Пентагона, это «может подтолкнуть других предпринять действия». Остин отметил, что не будет «строить догадки» на тему, что конкретно может произойти.

Он также призвал власти КНДР вывести своих солдат из зоны боевых действий, чтобы не провоцировать «продление или расширение» украинского конфликта.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Госдеп заявил об обеспокоенности союзников США из-за плана Зеленского
Госдеп: «план победы» Зеленского вызвал обеспокоенность среди союзников США
31 октября 2024, 08:57

Фото: iStock/ValleraTo

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского вызвал обеспокоенность среди союзников США. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, пишет РИА Новости.
По словам представителя Госдепа, обсуждение положений плана украинского лидера продолжается. На вопрос о возможном ответе Вашингтона на отправку КНДР войск для участия в украинском противостоянии на стороне Москвы Миллер пояснил, что консультации с союзниками по этому вопросу также идут.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#кндр
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Порт Бердянска подвергся атаке беспилотников-камикадзе ВСУ
Украинские беспилотники-камикадзе атаковали порт Бердянска в Запорожской области
31 октября 2024, 08:41

Фото: istock/Tomas Ragina

Порт Бердянска в Запорожской области стал объектом террористической атаки, осуществленной, по информации местных властей, украинским режимом с использованием беспилотников-камикадзе. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «‎Бердянск. Официально».
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале, говорится, что в результате налета работала система противовоздушной обороны.

Все дежурные и оперативные службы уже находятся на месте происшествия. Они приступили к выполнению своих обязанностей. Власти города продолжают следить за ситуацией и предоставлять актуальную информацию. Подробности инцидента и возможные последствия пока не уточняются.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над территорией РФ 21 БПЛА ВСУ
31 октября 2024, 07:42

Фото: istock/sommersby

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 21 БПЛА над территорией Российской Федерации. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
Сообщается, что восемь вражеских беспилотных летательных аппарата были сбиты над территорией Ростовской области, три — над территорией Волгоградской области,
по одному — над территориями Белгородской, Воронежской областей и акваторией Черного моря.

Помимо этого, пять украинских дронов были уничтожены над территорией Курской области и два — над территорией Брянской области. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Украинские женщины готовы остановить Зеленского. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Жительница Волчанска рассказала о расправе ВСУ над женщиной
31 октября 2024, 06:39

Фото: istock/Sviatlana Lazarenka

Жительница Волчанска в Харьковской области поделилась историей о том, как украинские военные расправились с её знакомой, присматривавшей за пустующими домами для предотвращения мародёрства.
На видеозаписи, оказавшейся в распоряжении РИА Новости, свидетельница подробно рассказывает, что украинские военные выследили женщину и обстреляли её дом из гранатомёта.

По словам официального представителя Управления внутренних дел военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Михаила Шешкина, об этом инциденте в органы правопорядка сообщила эвакуированная жительница Волчанска. Нападение произошло в начале июля: женщина, пытавшаяся ухаживать за домами соседей и животными, стала жертвой украинских военнослужащих, которые расположились на её улице.

«В 5 утра прибежала соседка и сказала, что дом горит. Крыша была сорвана взрывом, весь дом охвачен огнем. Мужчины попытались потушить пожар, но не смогли, пламя было слишком сильным», — рассказала свидетельница.
Она добавила, что погибшая занималась присмотром за покинутыми домами, чтобы предотвратить мародёрство, и регулярно кормила домашних птиц. Согласно информации ВГА, погибшая была гражданкой России 1960 года рождения. Власти возбудили уголовное дело по факту убийства на основании применения запрещённых методов против гражданского населения.
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Военнопленный рассказал о «мертвых душах» в ротах ВСУ
Военнопленный рассказал о «мертвых душах» в ротах ВСУ из-за потерь и коррупции
31 октября 2024, 06:33

В рядах 58-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) существуют роты с так называемыми «мертвыми душами» — военнослужащими, которые числятся в составе подразделений, но на деле уже погибли или пропали без вести.
Об этом сообщил военнопленный Роберт Погорелов, ранее служивший в специализированном батальоне бригады и мобилизованный из числа украинских заключенных. По его словам, батальон, в котором он служил, состоял из 120 человек, однако в некоторых ротах численность не превышала восьми бойцов, что позволяло искусственно завышать численный состав.

«Списывалось оружие, зарабатывались деньги. Пропавшие без вести — ещё одна форма манипуляции, о которой молчат офицеры, в том числе те, кто, так сказать, в доле», — сообщил он РИА Новости.
Погорелов также утверждает, что на погибших военнослужащих продолжают получать зарплату, а техника, значащаяся за погибшими, списывается и продается.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике на мемориальном комплексе Саур-Могила состоялась торжественная церемония награждения военнослужащих горного мотострелкового батальона «Медведи» группировки войск «Центр». Военнослужащие получили государственные награды за проявленные мужество и героизм при выполнении боевых задач, сообщили в Министерстве обороны РФ.

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Горных мотострелков группировки «Центр» наградили в зоне СВО
31 октября 2024, 06:26

Фото: istock/Anton Litvintsev

В Донецкой Народной Республике на мемориальном комплексе Саур-Могила состоялась торжественная церемония награждения военнослужащих горного мотострелкового батальона «Медведи» группировки войск «Центр».
Военнослужащие получили государственные награды за проявленные мужество и героизм при выполнении боевых задач, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Церемонию возглавил командир батальона подполковник Алексей Гуреев, который вручил личному составу медали «За отвагу» и «За храбрость». В ведомстве подчеркнули, что награды были присуждены за самоотверженность и высокую боевую готовность, продемонстрированные на передовой.

Ранее сообщалось, что министерство обороны России сообщило о нанесении удара по опорному пункту украинских сил в Запорожской области на ореховском направлении. Удар был выполнен минометными расчетами новороссийских десантников, в результате которого противник понес потери в личном составе.

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#награды
#рф
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