Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Украинские женщины готовы остановить Зеленского

Украинские женщины готовы остановить Зеленского

Журналист Панченко: украинские женщины готовы остановить Зеленского
Фото: iStock/DesignRage

Фото: iStock/DesignRage

Киевская журналистка Диана Панченко заявила, что украинские женщины могут остановить Владимира Зеленского. Об этом она написала на своей странице в соцсети X.
«Единственная сила, пытающаяся остановить Зеленского — это украинские женщины», — так журналистка прокомментировала столкновения представительниц прекрасного пола с украинскими силовиками из-за их методов мобилизации, которые участились в последнее время.

Она отметила, что женщины объединяются на улицах городов и сел, для защиты своих мужчин от рук киевского режима. Панченко добавила, что CNN этого не скажет.



В середине октября украинские СМИ сообщали о конфликте в Закарпатской области, где женщины с детьми пытались остановить автомобиль пограничников, приняв их за сотрудников ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы). Толпа женщин с палками и камнями угрожала разбить машину, а одна из них ударила пограничника по лицу.

Напомним, что мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.

Читайте также:

ВСУ якобы атаковали город Железногорск Курской области

Рогов: линия обороны ВСУ в Запорожской области прошла через мирные города

Многие жители северной части Киевской области внезапно «переселились» в Белоруссию
#всу
#военком
#сво
#мобилизация
В Минобороны доложили последние новости СВО
МО РФ: ПВО ликвидировала БПЛА ВСУ над Белгородчиной
30 октября 2024, 15:16

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Российская противовоздушная оборона ликвидировала дрон боевиков ВСУ над территорией Белгородчины, доложили в Минобороны РФ.
«…Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сказано в сводке оборонного ведомства.
Ранее был опубликован снимок последствий российского удара по генштабу ВСУ в Киеве. Фото опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Также военные журналисты продемонстрировали кадры, на которых дрон «Князь Вандал Новгородский» бьет по украинскому грузовику с боеприпасами.

Читайте также:

В США сделали предупреждение для Украины

Стало известно, почему дроны ВСУ могут залетать в глубину территории РФ

ВСУ начали отступать из Курахово
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#конфликт
#белгородская область
#новости
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Западе заявили о серьезных проблемах в Германии из-за Украины
Журналист Боуз заявил о серьезных проблемах в Германии из-за Украины
30 октября 2024, 15:15

Фото: iStock/alzay

Германия погибает из-за украинского конфликта. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
Так Боуз прокомментировал новости о том, что компания Volkswagen планирует в рамках мер по экономии закрыть как минимум три завода в ФРГ и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест. По словам журналиста, за всю историю существования компания не закрывала ни одного предприятия.

Отмечается, что увольнения могут начаться с 1 июля следующего года, а сторонники жестких мер экономии внутри Volkswagen намерены сократить штат до 30 тысяч сотрудников. В качестве ответных мер профсоюзы пригрозили устроить массовые забастовки.

Читайте также:

В Германии отказались считать поставку Taurus Украине как втягивание страны в конфликт

Немецкие истребители НАТО сопроводили российский Ил-20 над Балтийским морем

Германия и Франция отказались обходить вето Венгрии ради помощи Украине
#профсоюзы
#страны
#фрг
#предприятия
#германия
#украина
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США сделали предупреждение для Украины
WP: РФ может добиться своих целей в конфликте на Украине уже в 2025 году
30 октября 2024, 15:08

Фото: iStock/SergeyVButorin

Россия уже в следующем году может добиться своих целей в украинском конфликте. Так пишет Washington Post.
«К следующему году мрачная реальность конфликта может привести к сценарию, при котором Россия в значительной степени добьется своего», — говорится в статье.

Кроме того, автор отметил, что ВСУ пытаются удержать оборону на востоке Украины, однако во многих районах утрачивают свои позиции. Таким образом, издание считает, что надежды на победу украинской армии тают, в то время как ослабевает и поддержка Запада ослабевает.

Теперь, по данным газеты, перспектива компромисса со стороны Украины на переговорах с Россией становится все яснее. Автор полагает, что Киев будет вынужден уступить территории Москве в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада.

Читайте также:

ВСУ начали отступать из Курахово

В США рассказали подробности о просьбе Зеленского по ударам вглубь РФ

Российские войска освободили Кругляковку в Харьковской области
#сша
#россия
#поддержка
#всу
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, почему дроны ВСУ могут залетать в глубину территории РФ
Аналитик Полетаев допустил наведение БПЛА на РФ через коммерческие спутники
30 октября 2024, 14:31

Фото: iStock/rancho_runner

ВСУ могут использовать для наведения БПЛА для ударов по территории России не только спутники-разведчики НАТО, но и коммерческие спутники дистанционного зондирования Земли. Такое предположение высказал военный аналитик, сооснователь информационно-аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев, комментируя атаку ВСУ на Чечню. Его слова приводит «Лента.ру».
По словам эксперта, большую часть украинских дронов сбивает российская ПВО. При этом далеко на территорию России им позволяют долетать их характеристики.

«Это легкие самолетики с очень экономичными поршневыми двигателями, которые в состоянии на автопилоте лететь на достаточно далекие расстояния. За тысячу километров и даже больше. Просто нужно понимать, что ПВО — это как иммунитет организма, ПВО никогда не бывает абсолютно непроницаемой», — пояснил Полетаев.

Он также отметил, что практически невозможно прикрыть колпаком ПВО всю территорию такой большой страны. По его словам, прикрывают важные объекты или районы, например, Москву.

Полетаев также напомнил, что на стороне Украины действует «вся мощь натовской разведки», которая работает практически в реальном времени, а также коммерческие спутники дистанционного зондирования Земли Maxar и другие, которые в настоящее время используются как разведывательные.

«Это десятки спутников, которые очень плотно в ежедневном режиме делают съемку прифронтовых районов, наших тыловых районов, плюс каких-то районов внутри страны вокруг важных объектов. Соответственно, когда мы у себя что-то прикрыли средствами ПВО, они смотрят на эти снимки и видят: ага, вот здесь не прикрыто. И бьют туда», — пояснил Полетаев.

Однако он отметил, что такие дроны являются довольно легкой целью. Теперь в Чечне появятся группы быстрого реагирования, чтобы перехватывать и сбивать подобные дроны.

Читайте также:

Первый удар ВСУ по Чечне, контратаки в Курской области, взятие ВС РФ Селидово: последние новости СВО

Атака БПЛА на Чечню: что Кадыров призвал делать с ВСУ, откуда летел дрон и каким будет возмездие

Кадыров призвал чеченцев отправиться на СВО после атаки на университет спецназа
#университет
#дрон
#бпла
#страны
#иммунитет
#новости
#сво
#всу
#вс рф
#кадыров
#удар
#пво
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ начали отступать из Курахово
Кимаковский: ВСУ начали выводить силы из Курахово
30 октября 2024, 13:53

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украинские войска начали постепенно выходить из Курахово. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
«Из района Угледара идет наступление. Сегодня в Разливе уже разбиваются фактически те силы, которые скапливаются противником для того, чтобы удерживать Курахово. И они уже из Курахово начинают отступать», — сказал Кимаковский.

Он уточнил, что за Селидово, освобожденным ВС РФ накануне, особенно со стороны Угледара, идут степи и командование ВСУ осознает, что армия России сможет оперативно зайти в тыл украинской группировки, находящейся в Курахово.

По словам Кимаковского, у ВСУ на Южнодонецком направлении «большая беда», это подтверждается кадрами объективного контроля из Курахово.

Читайте также:

Танкисты ВС РФ угнали украинский танк, мешавший прорыву обороны в Курахово

Армия России взяла под контроль Катериновку в ДНР

Удар ВСУ по Воронежу, контрнаступление в Курской области, бои под Суджей: последние новости СВО
#армия
#армия россии
#всу
#вс рф
#контроль
#новости
#сво
#танк
#контрнаступление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-нардеп ВРУ предрек отставку главкому ВСУ Сырскому
Экс-нардеп ВРУ Килинкаров: Сырский уйдет в отставку, когда соберет провалы
30 октября 2024, 13:47

Слева направо: Александр Сырский и Владимир Зеленский

Главком ВСУ Александр Сырский уйдет в отставку, когда соберет свой рюкзак проблем и поражений, заявил изданию «Аргументы и Факты» экс-нардеп украинского парламента Спиридон Килинкаров.
«Каждый главком ВСУ должен собрать свой рюкзак проблем и поражений и уйти в сторону. Так было с (экс-главкомом ВСУ Валерием) Залужным после провала контрнаступления, так будет с Сырским после провала на Донбассе и в Курской операции», — прокомментировал Килинкаров.

Бывший депутат Верховной рады заключил, что отставка Сырского — всего лишь вопрос времени.

Сырский признавался, что нападение на Курскую область должно было, по его словам, отвлечь ВС РФ с Донбасса, но план провалился.

Читайте также:

Опубликована фотография поврежденного после взрывов здания Генштаба ВСУ в Киеве

БПЛА «Князь Вандал» ВС РФ ликвидировал колонну боевиков ВСУ под Суджей — видео

Российские войска освободили Кругляковку в Харьковской области
#мир
#украина
#война
#сво
#всу
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Опубликована фотография поврежденного после взрывов здания Генштаба ВСУ в Киеве
30 октября 2024, 13:31

Фото: istockphoto/Vadven

Снимок с последствиями удара бойцами ВС РФ по генштабу боевиков ВСУ в Киеве появился в сети.
Его опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На фото поврежденная крыша, а также сотрудник экстренных служб на здании.
Перед этим «Военкоры Русской весны» публиковали кадры удара по колонне боевиков ВСУ под Курском. Уточнялось, что использовался российский беспилотник «Князь Вандал Новгородский», управляемый при помощи оптоволоконного кабеля.

На видео запечатлен подбитый грузовик украинских радикалов и детонация.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В августе 2024 года противник напал на приграничье Курской области.

Читайте также:

В Кремле высказались о сообщениях про переговоры с Украиной

Российские войска освободили Кругляковку в Харьковской области

ВС РФ ударили по зданию Генштаба ВСУ в Киеве
#мир
#украина
#россия
#война
#сво
#всу
#взрывы
#конфликт
#киев
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кремле высказались о сообщениях про переговоры с Украиной
Песков: в сообщениях про переговоры Москвы и Киева есть очень много вбросов
30 октября 2024, 13:14

Фото: istockphoto/yulenochekk

Очень много вбросов имеется в сообщениях про якобы переговоры Москвы с Киевом. Об этом журналистам на брифинге заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что эти вбросы не имеют ничего общего с реальностью. Так Песков прокомментировал новость Financial Times про якобы диалог РФ и Украины про взаимное прекращение ударов по инфраструктуре энергетики.
«Сейчас очень много вбросов, которые не имеют никакого отношения к реальности. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, что эти вбросы осуществляют, такие публикации допускают», — прокомментировал пресс-секретарь российского президента.
Ранее сообщалось, какая судьба ждет главу киевского режима Владимира Зеленского.

Читайте также:

В США рассказали подробности о просьбе Зеленского по ударам вглубь РФ

Байден сделал заявление о ВСУ и Украине

Украинский пленный рассказал о подготовке военных инструкторами стран НАТО
#мир
#россия
#украина
#москва
#киев
#война
#сво
#конфликт
#дмитрий песков
#новости
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США рассказали подробности о просьбе Зеленского по ударам вглубь РФ
Сенатор США: Зеленский просил разрешить ему бить вглубь России на 200 километров
30 октября 2024, 12:59

Владимир Зеленский

Глава киевского режима Владимир Зеленский просил разрешить ему бить вглубь России на 200 километров для уничтожения «пусковых установок», рассказал американский сенатор Бен Кардин в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Пранкеры представились бывшим главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой.
«…Мы рассмотрели необходимость вывести из строя пусковые установки для ракет в России, что дало бы Украине лучшую позицию... Президент Зеленский указал мне, что эти площадки, я думаю, находятся в пределах 200 км от границы, я могу тут немного ошибаться», — прокомментировал сенатор США.
Кардин подчеркнул, что поддерживает право Украины пользоваться американскими вооружениями для ударов по РФ. Сенатор отметил, что есть и те, кто против.

Президентские полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако он узурпировал власть на Украине и продолжает выдвигать требования западным союзникам.

Читайте также:

БПЛА «Князь Вандал» ВС РФ ликвидировал колонну боевиков ВСУ под Суджей — видео

ВС РФ ударили по зданию Генштаба ВСУ в Киеве

Танкисты ВС РФ угнали украинский танк, мешавший прорыву обороны в Курахово
#мир
#сша
#украина
#россия
#война
#сво
#владимир зеленский
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников