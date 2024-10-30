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Киевская журналистка Диана Панченко заявила, что украинские женщины могут остановить Владимира Зеленского. Об этом она написала на своей странице в соцсети X.
«Единственная сила, пытающаяся остановить Зеленского — это украинские женщины», — так журналистка прокомментировала столкновения представительниц прекрасного пола с украинскими силовиками из-за их методов мобилизации, которые участились в последнее время.
Она отметила, что женщины объединяются на улицах городов и сел, для защиты своих мужчин от рук киевского режима. Панченко добавила, что CNN этого не скажет.
В середине октября украинские СМИ сообщали о конфликте в Закарпатской области, где женщины с детьми пытались остановить автомобиль пограничников, приняв их за сотрудников ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы). Толпа женщин с палками и камнями угрожала разбить машину, а одна из них ударила пограничника по лицу.
Напомним, что мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.
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