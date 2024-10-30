Украинские женщины готовы остановить Зеленского

Очень много вбросов имеется в сообщениях про якобы переговоры Москвы с Киевом. Об этом журналистам на брифинге заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что эти вбросы не имеют ничего общего с реальностью. Так Песков прокомментировал новость Financial Times про якобы диалог РФ и Украины про взаимное прекращение ударов по инфраструктуре энергетики.