Глава МИД РФ заявил о полной неадекватности Зеленского

Экс-генпрокурор Украины и офицер ВСУ Юрий Луценко выразил тревогу по поводу ухудшающейся ситуации на фронте, заявив, что Украина ежедневно теряет населенные пункты, а киевская власть не предпринимает никаких действий для изменения этого положения. Свое мнение он выразил в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе, информирует РИА Новости.