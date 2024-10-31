Глава МИД РФ заявил о полной неадекватности Зеленского

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что слова Зеленского раз за разом подтверждают его неадекватность. Свое мнение он высказал на подходе для прессы в Минске, пишет РИА Новости.
«Я не могу в чужие мозги залезать. Зеленский, то, что он говорит, подтверждает с каждым разом его полную неадекватность», — сказал Лавров.
Министр добавил, что неадекватность проявляется как в политике, которую он пытается представить, так и в его поведении как обычного человека.
В середине октября на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте Зеленский призвал страны НАТО подготовить бригады, способные заменить уставших украинских солдат на поле боя.
Пока на Украине продолжается спецоперация, американский лидер Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский не прекращают всех удивлять. Например, Байден нередко поражает неожиданными заявлениями, которые быстро расходятся на мемы, а у главы киевского режима недавно заподозрили раздвоение личности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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