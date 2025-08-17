«Коалиция желающих» обсудила позицию по Украине
Участники так называемой «коалиции желающих» провели видеоконсультации по Украине перед предстоящей встречей с президентом США Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.
По словам собеседника агентства, в ходе переговоров обсуждались ключевые вопросы: санкции против России, территориальная целостность Украины и гарантии безопасности. Видеоконсультации прошли накануне встречи с Трампом, назначенной на понедельник.
Ранее «Би‑би‑си» отмечала, что коалиция до этого настаивала на прекращении огня как условии для переговоров по урегулированию, но этот подход может меняться. Журналисты обратили внимание, что формулировка «прекращение огня» отсутствовала в совместном заявлении лидеров ЕС и в отдельном заявлении британского премьер‑министра Кира Стармера после того, как Трамп выступил за переход к долгосрочному миру без временного перемирия.
Аналитики расценивают это как сознательную корректировку позиций на фоне новой линии Вашингтона.
