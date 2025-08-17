«Коалиция желающих» обсудила позицию по Украине

17 августа 2025, 21:20

РИА Новости: «Коалиция желающих» обсудила вопрос украинских территорий

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Участники так называемой «коалиции желающих» провели видеоконсультации по Украине перед предстоящей встречей с президентом США Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.