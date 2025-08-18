В Одессе после мощных взрывов начался огромный пожар
RusVesna: После мощных взрывов от ударов в Одессе начался огромный пожар
В Одессе произошли мощные взрывы, после которых начался масштабный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (RusVesna).
Канал опубликовал фото и видео, на которых видны последствия ударов. Яркое пламя в ночном небе подтверждает, что на территории распространяется огромный пожар.
По данным автора публикации, удары были нанесены по зданию компании «Новая почта», которая, как утверждается, осуществляет доставку военных грузов для Вооруженных сил Украины. Также горят терминалы компании SOCAR.
Данную информацию подтверждают местные ресурсы.
««Мощные удары по объектам врага и огромный пожар в Одессе. На кадрах прилеты, а также столбы огня и дыма», — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что Зеленского обвинили в желании продолжать конфликт на Украине ради власти и денег. В то же время было указано, что ход урегулирования определяют РФ и США. Решение украинской проблемы находится в руках именно этих двух стран.