В Одессе после мощных взрывов начался огромный пожар

18 августа 2025, 04:37

RusVesna: После мощных взрывов от ударов в Одессе начался огромный пожар

Фото: iStock/grafoto

В Одессе произошли мощные взрывы, после которых начался масштабный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (RusVesna).





Канал опубликовал фото и видео, на которых видны последствия ударов. Яркое пламя в ночном небе подтверждает, что на территории распространяется огромный пожар.



По данным автора публикации, удары были нанесены по зданию компании «Новая почта», которая, как утверждается, осуществляет доставку военных грузов для Вооруженных сил Украины. Также горят терминалы компании SOCAR.



Данную информацию подтверждают местные ресурсы.





««Мощные удары по объектам врага и огромный пожар в Одессе. На кадрах прилеты, а также столбы огня и дыма», — говорится в сообщении.