США предсказали Украине роль крупного поставщика военной техники в Европу

18 августа 2025, 06:12

Постпред США Уитакер: Украина станет крупным поставщиком военной техники в ЕС

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Соединенные Штаты ожидают, что Украина превратится в крупного поставщика военной техники для европейских государств на фоне их растущих оборонных расходов. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер в воскресном интервью телеканалу Fox News.







«Они, безусловно, станут крупным поставщиком военной техники в Европу, поскольку те будут тратить пять процентов, о которых все договорились», — объяснил он.