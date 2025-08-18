США предсказали Украине роль крупного поставщика военной техники в Европу
Постпред США Уитакер: Украина станет крупным поставщиком военной техники в ЕС
Соединенные Штаты ожидают, что Украина превратится в крупного поставщика военной техники для европейских государств на фоне их растущих оборонных расходов. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер в воскресном интервью телеканалу Fox News.
«Они, безусловно, станут крупным поставщиком военной техники в Европу, поскольку те будут тратить пять процентов, о которых все договорились», — объяснил он.Уитэкер подчеркнул необходимость уже сейчас продумывать будущее украинской экономики.
Он указал, что помимо развития оборонного сектора Украине предстоит восстанавливать сельское хозяйство, порты и инфраструктуру, что потребует значительных финансовых вливаний, преимущественно из Европы. Своими силами Киев восстановить страну не сумеет.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский способен прекратить конфликт на Украине «почти немедленно» при наличии желания. Ему всего лишь требуется отказаться от Крыма и согласиться, что Украина не должна вступать в НАТО.