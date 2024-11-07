Десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ в Суджанском районе Курской области

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Десантники ВС России взяли штурмом опорный пункт ВСУ на одном из участков в Суджанском районе под Курском. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
Напомним, что ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона.
В оборонном ведомстве сообщили, что в приграничных районах Курской области подразделения ВДВ из состава «Северной» группировки войск при поддержке огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и в результате штурма овладели крупным опорным пунктом противника, расположенным в одной из лесопосадок Суджанского района.
Помимо этого, в ходе разведки и доразведки российские военные вскрыли систему обороны и огневые средства Вооруженных сил Украины.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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В оборонном ведомстве сообщили, что в приграничных районах Курской области подразделения ВДВ из состава «Северной» группировки войск при поддержке огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и в результате штурма овладели крупным опорным пунктом противника, расположенным в одной из лесопосадок Суджанского района.
Помимо этого, в ходе разведки и доразведки российские военные вскрыли систему обороны и огневые средства Вооруженных сил Украины.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова