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Офицер ВСУ гордился отправкой на убой семи своих батальонов, заявил пленный

Пленный Николенко: командир с гордостью отправил на «убой» уже семь батальонов
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинский военный Владимир Николенко, который добровольно сдался в плен силам РФ в Курской области, поделился с РИА Новости информацией о бездушном отношении командования к солдатам.
Пленный утверждал, что командир батальона ВСУ, которому он подчинялся, послал на «убой» уже семь личных составов и командует восьмым с гордостью. Николенко сказал, что командир принуждал идти в бой даже раненых, проявляя полное безразличие к их состоянию.

Николенко является стрелком-санитаром из 17-й отдельной танковой бригады ВСУ. Он был мобилизован под угрозой — могли лишить жизни мать. Николенко сдался после того, как попал в окружение.



Подразделения ВСУ предприняли попытку наступления в Курской области 6 ноября, но были остановлены, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его мнению, операция завершится успехом: противник будет разгромлен и удастся выйти на госграницу.

Президент России Владимир Путин отметил, что Киев ведет неизбирательные атаки, в том числе удары по гражданским объектам, и пообещал достойный ответ.

В Курской и соседних областях в целях обеспечения безопасности введен режим КТО.

Ранее «Радио 1» сообщало о других откровениях Николенко: о том, как украинские власти врут своим солдатам, и как угрожают им расстрелом за отступление.

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Российский разведчик сообщил о применении ВСУ запрещенного оружия
Разведчик ВС России Кирей: ВСУ используют химоружие под Курахово
07 ноября 2024, 06:48

Фото: istock / andrey shalari

ВСУ применяют на позициях разведчиков Вооруженных сил РФ на Кураховском направлении химическое оружие. Об этом изданию РИА Новости сообщил командир разведроты с позывным Кирей.
«Прилетела емкость с газом. Мы предприняли все необходимые меры, отошли. Газ ветром унесло в противоположную сторону. Пытаются бороться с нами всеми методами, в том числе запрещенными», — заявил военнослужащий.
В настяощее время на Кураховском направлении идут активные наступательные действия. Взятие Курахово, крупнейшего населенного пункта в юго-западной части Донбасса под контролем украиснкой армии, позволит ВС России продвигаться дальше на запад ДНР — к Богатырю и Великой Новоселке.

Ранее начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов сообщил, что на Украине пропали десятки радиоактивных источников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Сдавайтесь, ребята»: Пленный рассказал, как украинцам врут о России
Военнопленный Николенко назвал «чепухой» то, что на Украине говорят о России
07 ноября 2024, 05:30

Фото: istock / Diy1

Данные о РФ и российской армии, которую предоставляют украинцам местные информагенства и пресса, не соответствует действительности. Такое завявление в обращении к военнослужащим ВСУ сделал военнопленный Владимир Николенко.
Николенко является стрелком-санитаром из 17-й отдельной танковой бригады украинской армии. Боец сдался в плен российским войскам, оказавшись в окружении на территории Курской области.

«Сдавайтесь, ребята. Если вы на боевых. Или "тикайте", я не знаю. Что угодно. Еще что хочу сказать. Обращаю большое внимание. То, что вам рассказывают — это все чепуха. Тут (в РФ — ред.) нормальные люди, адекватные. Если честно, я не ожидал такого отношения ко мне. Несмотря на то, что я в плену. И я зашел на чужую территорию. За что я себя казню», — сказал РИА Новости военнопленный.
Ранее Владимир Рогов сообщил об активной сдаче в плен бойцов ВСУ в Трудовом, Ильинке и Степановке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Французский политик призвал сторонников ударов по России самим идти на фронт
Лидер «Патриотов» Филиппо предложил сторонникам ударов по РФ воевать самим
07 ноября 2024, 03:43

Фото: iStock/Anna_Anikina

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что те, кто хочет разрешить Киеву наносить удары по России дальнобойным оружием, должны сами отправиться на Украину и воевать.
Этим комментарием в соцсети X Филиппо отреагировал на инициативу группы французских депутатов, предложивших снять ограничения на удары по российской территории.

Политик подчеркнул, что эта инициатива была озвучена после победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США, что, по словам Филиппо, разрушило «мир» этих депутатов.

«Если хотите воевать — идите и ведите свою войну, но оставьте нас в покое. Украина закончилась! Ястребы закончились! НАТО отправится на свалку истории!» — возмутился он.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский выразил удивление отказом США разрешить удары дальнобойными ракетами по России, поскольку украинская сторона не смогла убедить Вашингтон в необходимости таких действий.

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В Воронежской области уничтожили украинский дрон
ПВО сбила украинский БПЛА в Воронежской области
07 ноября 2024, 01:53

Фото: iStock/NatureNow

В Воронежской области силы ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Александр Гусев.
По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших и разрушений нет, однако Гусев подчеркнул, что угроза атаки БПЛА в регионе сохраняется.

На месте работают оперативные службы, которые продолжают обеспечивать безопасность территории и оценивают возможные последствия инцидента.

Губернатор отметил, что силы ПВО и РЭБ эффективно справились с задачей по обнаружению и нейтрализации беспилотника.

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#пво
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Украинский чемпион мира по карате погиб на фронте
Чемпион мира по карате и тренер Олег Новиков погиб в зоне СВО
07 ноября 2024, 00:31

Фото: iStock/gorodenkoff

Министерство молодежи и спорта Украины сообщило о гибели Олега Новикова, чемпиона мира по контактному карате, который погиб 1 ноября вблизи Преображенки в Запорожье.
Новиков, родившийся в Луганске, переехал в Ирпень 30 лет назад и начал заниматься карате, где вскоре завоевал титул чемпиона мира и получил звание мастера спорта международного класса.

За свою карьеру он воспитал множество украинских спортсменов, в том числе чемпионов по кикбоксингу, и работал тренером, посвятив жизнь развитию спорта в стране. Кроме того, он занимал должность в департаменте налоговой полиции.

С началом военной операции Новиков отправился на фронт, как и другие украинские спортсмены, погибшие за последние месяцы: тяжелоатлет Александр Пелешенко в мае, чемпион Украины по ММА Назарий Гаврилец в сентябре и гребец Даниил Егоров в октябре.

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Байден ускорит поставки Украине из-за возможной смены курса США
Politico: Байден экстренно отправит Украине $6 млрд для средств на оборону
06 ноября 2024, 23:45

Владимир Зеленский, Джо Байден

Обозреватель Politico Джек Детч сообщил, что администрация Джо Байдена планирует ускорить выделение оставшихся 6 миллиардов долларов военной помощи Украине, стремясь завершить процесс до инаугурации следующего президента.
По его словам, текущая администрация готовится к возможному прекращению поставок оружия после вступления Дональда Трампа в должность, учитывая вероятность изменения политики по поддержке Украины.

Детч отметил, что эти действия предпринимаются на фоне опасений, что новая администрация может пересмотреть текущую стратегию помощи Украине.

Уходящая команда Байдена рассчитывает завершить передачу средств до смены власти, опасаясь, что при Трампе поддержка Киева может значительно сократиться.

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Пять дронов ВСУ уничтожены за час в небе над Брянской и Белгородской областями
Силы ПВО за час сбили пять БПЛА над Белгородской и Брянской областями
06 ноября 2024, 23:19

Фото: iStock/bbsferrari

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что силы ПВО Минобороны РФ сбили два реактивных беспилотных летательных аппарата самолетного типа в небе над Брянским районом. Вскоре был замечен и уничтожен третий БПЛА.
По словам Губернатора, жертв и разрушений в результате инцидента нет, и оперативные службы уже работают на месте происшествия.

Он отметил, что беспилотники были уничтожены системой противовоздушной обороны РФ, сработавшей над Брянским районом.

В это же время еще два БПЛА самолетного типа были замечены над территорией Белгородской области. Они успешно устранены, сообщают в Минобороны России.

Все пять дронов были сбиты за один час, в период с 21:00 до 22:00 мск времени.

Необходимые меры для обеспечения безопасности приняты, угроза для жителей отсутствует.

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Генштаб Украины признал нехватку личного состава в ВСУ
06 ноября 2024, 19:54

Фото: istockphoto/Olena_Z

Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) не имеет возможности должным образом укомплектовывать бригады личным составом. Это связано с тем, что в стране просто не хватает желающих воевать.
Об этом заявил представитель Генерального штаба Украины Дмитрий Лиховой. Его слова приводит издание «Украинская правда». Он подчеркнул, что для того, чтобы закрывать фронт, в составе ВСУ необходимо формировать новые бригады. Другого способа противодействия превосходящим силам противника просто не существует. Ведь на сегодняшний день линия фронта с активными боевыми столкновениями составляет более 1,3 тысячи километров, подчеркнул военачальник.

По словам представителя Генштаба, численное превосходство российских войск на отдельных участках может доходить до пятикратного. Необходимо бывает срочно передислоцировать на проблемные участки фронта новые части, однако возможности оперативно пополнять бригады личным составом на сегодняшний день просто нет, заключил Лиховой.

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Украинцы высказались об утрате территорий в обмен на мир и безопасность
06 ноября 2024, 18:21

Фото: istockphoto/reflection_art

Украина будет вынуждена поступиться частью территорий в обмен на заключение мира и гарантии безопасности. Это реальность, с которой нужно смириться.
Об этом заявила одна из жительниц Киева в разговоре с корреспондентом информационного агентства Associated Press. По её словам, она весьма прагматична в своих ожиданиях от «нового-старого» президента США Дональда Трампа в смысле прогнозируемого отказа Киева от части своих территорий, уже перешедших под контроль России.

Украинка подчеркнула, что она реалистка и предпочитает «горькую правду» от Дональда Трампа, а не «ложную надежду» от нынешнего президента США Джозефа Байдена. Женщина убеждена, что мир и отказ от территорий весомее и важнее, чем война за эти самые территории.

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