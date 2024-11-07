Офицер ВСУ гордился отправкой на убой семи своих батальонов, заявил пленный

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Украинский военный Владимир Николенко, который добровольно сдался в плен силам РФ в Курской области, поделился с РИА Новости информацией о бездушном отношении командования к солдатам.
Пленный утверждал, что командир батальона ВСУ, которому он подчинялся, послал на «убой» уже семь личных составов и командует восьмым с гордостью. Николенко сказал, что командир принуждал идти в бой даже раненых, проявляя полное безразличие к их состоянию.
Николенко является стрелком-санитаром из 17-й отдельной танковой бригады ВСУ. Он был мобилизован под угрозой — могли лишить жизни мать. Николенко сдался после того, как попал в окружение.
Подразделения ВСУ предприняли попытку наступления в Курской области 6 ноября, но были остановлены, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его мнению, операция завершится успехом: противник будет разгромлен и удастся выйти на госграницу.
Президент России Владимир Путин отметил, что Киев ведет неизбирательные атаки, в том числе удары по гражданским объектам, и пообещал достойный ответ.
В Курской и соседних областях в целях обеспечения безопасности введен режим КТО.
Ранее «Радио 1» сообщало о других откровениях Николенко: о том, как украинские власти врут своим солдатам, и как угрожают им расстрелом за отступление.
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Николенко является стрелком-санитаром из 17-й отдельной танковой бригады ВСУ. Он был мобилизован под угрозой — могли лишить жизни мать. Николенко сдался после того, как попал в окружение.
Подразделения ВСУ предприняли попытку наступления в Курской области 6 ноября, но были остановлены, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его мнению, операция завершится успехом: противник будет разгромлен и удастся выйти на госграницу.
Президент России Владимир Путин отметил, что Киев ведет неизбирательные атаки, в том числе удары по гражданским объектам, и пообещал достойный ответ.
В Курской и соседних областях в целях обеспечения безопасности введен режим КТО.
Ранее «Радио 1» сообщало о других откровениях Николенко: о том, как украинские власти врут своим солдатам, и как угрожают им расстрелом за отступление.
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Мария Моисеева