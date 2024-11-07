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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что те, кто хочет разрешить Киеву наносить удары по России дальнобойным оружием, должны сами отправиться на Украину и воевать.
Этим комментарием в соцсети X Филиппо отреагировал на инициативу группы французских депутатов, предложивших снять ограничения на удары по российской территории.
Политик подчеркнул, что эта инициатива была озвучена после победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США, что, по словам Филиппо, разрушило «мир» этих депутатов.
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Политик подчеркнул, что эта инициатива была озвучена после победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США, что, по словам Филиппо, разрушило «мир» этих депутатов.
«Если хотите воевать — идите и ведите свою войну, но оставьте нас в покое. Украина закончилась! Ястребы закончились! НАТО отправится на свалку истории!» — возмутился он.Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский выразил удивление отказом США разрешить удары дальнобойными ракетами по России, поскольку украинская сторона не смогла убедить Вашингтон в необходимости таких действий.
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Мария Моисеева