Десантников благословили на выполнение боевых задач в зоне СВО

04 ноября 2025, 17:05

«Аргументы недели»: Десантников благословили на выполнение боевых задач на СВО

Фото: istockphoto/Popescu Marius

В День народного единства и в честь Казанской иконы Божьей Матери военные священники отслужили молебен и причастили бойцов штурмовых подразделений Ивановского гвардейского соединения ВДВ, действующих в составе группировки «Днепр» в Херсонской области.