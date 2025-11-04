Десантников благословили на выполнение боевых задач в зоне СВО
В День народного единства и в честь Казанской иконы Божьей Матери военные священники отслужили молебен и причастили бойцов штурмовых подразделений Ивановского гвардейского соединения ВДВ, действующих в составе группировки «Днепр» в Херсонской области.
Как пишут «Аргументы недели», перед отправкой на выполнение боевых задач десантники получили благословение. По информации Минобороны России, духовное окормление личного состава ведётся постоянно. Священнослужители регулярно приезжают в расположение частей, где проводят богослужения и церковные таинства.
Ведомство отмечает, что многие капелланы работают в зоне боевых действий, рискуя жизнью вместе с военнослужащими — они совершают молебны, причащают, исповедуют и крестят тех, кто обрел веру в условиях боя.
В Минобороны также подчеркнули значение примеров прославленных в лике святых воинов и полководцев — Александра Невского, Дмитрия Донского и Фёдора Ушакова — и напомнили о словах Александра Суворова «Мы — русские. С нами Бог!», которые, как подчеркивают в министерстве, в боевой обстановке звучат особенно актуально.
Получившие благословение десантники продолжили выполнение боевых задач в зоне специальной военной операции.
