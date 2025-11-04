ПВО России за сутки уничтожила 204 БПЛА ВСУ
Минобороны: ПВО России за сутки уничтожила 204 БПЛА ВСУ
За последние сутки средства ПВО уничтожили 204 беспилотных летательных аппарата самолетного типа ВСУ.
Об этом в телеграм-канале заявила пресс-служба Минобороны России.
В ведомстве также сообщили о поражении трёх управляемых авиационных бомб и одного реактивного снаряда американской системы залпового огня HIMARS.
Ранее, по данным главы ЛНР Леонида Пасечника, Вооружённые силы Украины нанесли удар беспилотником по жилому многоквартирному дому в Свердловске, в результате чего пострадал мужчина.
Спецоперация по защите Донбасса продолжается.
Читайте также: