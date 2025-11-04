Достижения.рф

ПВО России за сутки уничтожила 204 БПЛА ВСУ

Фото: istockphoto/bbsferrari

За последние сутки средства ПВО уничтожили 204 беспилотных летательных аппарата самолетного типа ВСУ.



Об этом в телеграм-канале заявила пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве также сообщили о поражении трёх управляемых авиационных бомб и одного реактивного снаряда американской системы залпового огня HIMARS.

Ранее, по данным главы ЛНР Леонида Пасечника, Вооружённые силы Украины нанесли удар беспилотником по жилому многоквартирному дому в Свердловске, в результате чего пострадал мужчина.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается.

Никита Кротов

